Jamie Foxx annonce «de grandes choses à venir» après son hospitalisation

Visiblement remis de son hospitalisation, Jamie Foxx est de retour aux affaires.

• À lire aussi: Une femme retrouve son sac grâce à Jamie Foxx

• À lire aussi: Jamie Foxx obligé de démentir une rumeur antivax

Le comédien, qui a été hospitalisé en raison d'une « complication médicale » en avril, a posté jeudi (20 juillet 23) sur Instagram une photo le montrant très élégant dans un costume vert foncé, assis sur le capot d'une voiture de Formule 1 dorée.

« Je suis reconnaissant envers ma famille @betmgm et j'ai passé quelques nuits formidables à Vegas. De grandes choses arrivent », a-t-il écrit en légende, en référence à l’entreprise de paris sportifs liée aux casinos MGM.

Sa fille, Corinne Foxx, a accompagné son père à Las Vegas. Elle a partagé une photo du même photoshoot, la montrant également assise sur la voiture, vêtue d'un T-shirt noir et d'un short en jean, aux côtés de son père.

« L'année 4 de @betmgm », a-t-elle légendé l'image sur ses Instagram Stories. « Tellement fière de toi, toujours papa ».

L’acteur avait disparu des radars depuis que sa fille avait annoncé en avril qu'il avait souffert d'une « complication médicale » sans jamais donner plus de détails. « Heureusement, grâce à une action rapide et à d'excellents soins, il est déjà sur la voie de la guérison, avait-elle ajouté. Nous savons à quel point il est aimé et nous apprécions vos prières. »

En mai, l'actrice a ensuite fait savoir que son père était sorti de l'hôpital et qu'il se remettait chez lui. Ce n'est qu'au début du mois de juillet que Jamie Foxx est sorti de sa retraite médiatique, en se montrant sur un terrain de golf, en saluant la foule depuis le ponton d'un yacht sur la rivière Chicago, ou encore en rendant son sac à une femme qui l'avait égaré - séquence devenue virale sur les réseaux sociaux.