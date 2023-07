Johnny Depp met en vente son premier autoportrait

Johnny Depp a dévoilé son premier autoportrait.

Castle Fine Art a mis en vente le tableau de l'acteur, intitulé Five, jeudi. Une vente à durée limitée qui durera 13 jours. L'œuvre d'art a été peinte dans le même style que la première série de la star de 60 ans, Friends & Heroes, et a été inspirée par une photo prise lors d'une séance photo pour Christian Dior Perfumes en 2015.

« J'ai fait ça chez (l'illustrateur) Ralph Steadman dans son studio vers 2021, a expliqué Johnny Depp dans une interview vidéo de l'Associated Press. Cet autoportrait a été créé à une époque qui était... disons un peu sombre, un peu déroutante. Je l'ai regardé et je ne sais pas pourquoi, j'ai pensé qu'il avait besoin d'autre chose. Il avait besoin de plus... d'informations. »

« Quand j'ai ressenti le besoin d'écrire le compte à rebours des années, j'ai essentiellement écrit "cinq" dessus parce que j'entrais juste dans la cinquième année de... la folie. »

Johnny Depp a perdu son procès contre le tabloïd britannique The Sun, qui l'avait qualifié de « frappeur de femmes » dans un article, en 2020. L'acteur avait également porté plainte pour diffamation contre son ex-femme Amber Heard, tous les deux ayant été reconnus coupables à l'issue du procès en Virginie qui s'est déroulé l'année dernière.

Un communiqué de presse a déclaré que la star de Pirates des Caraïbes s'était « plongée dans la création de l'œuvre comme moyen de guérison créative » en 2021 et est revenue au projet plus tôt cette année. « Ce n'est pas facile d'être à l'aise quand on fait un autoportrait, a reconnu la star dans l'interview. Bien que, d'une manière étrange, presque tout ce qu'on fait est un autoportrait d'une façon ou d'une autre. »

Johnny Depp a révélé qu'une partie des bénéfices réalisés sur chaque impression du portrait sera reversée à l'organisation à but non lucratif Mental Health America. Il a décrit l'organisation comme « une cause extrêmement méritante ».

L'acteur avait précédemment gagné plus de 3,6 millions de dollars lorsqu'il a sorti Friends & Heroes en 2022.