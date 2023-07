Lavez-vous bien vos maillots de bain? Vérifiez-le ici

Très populaires durant la saison estivale, les maillots de bain doivent bénéficier d’un bon lavage avant d’être portés.

À l’aube des vacances de la construction, des experts spécialisés en nettoyage consultés par l’émission matinale américaine Today rapportent tous les éléments à savoir avant de laver ces vêtements d’été.

· Vérifier l’étiquette

Avant de l’acheter, assurez-vous que votre maillot de bain ne soit pas uniquement destiné à la méthode de nettoyage à sec.

Si c’est le cas, celui-ci doit être nettoyé dans un atelier de nettoyage à sec.

· Vérifier le type de tissu

Une scientifique travaillant pour l’entreprise de produits d’entretien Clorox précise que la majorité des maillots de bain contiennent une matière chimique nécessitant une vigilance particulière lorsque vient le temps de nettoyer son maillot avec de l’eau de Javel.

«On peut croire que presque tous les maillots de bain contiennent de l’élasthanne, en plus des matériaux traditionnels tels que le polyester, le nylon ou le coton», exprime Mary Gagliardi.

«L’élasthanne s’arrime mal avec l’eau de Javel, en particulier avec l’hypochlorite de sodium, qui jaunit les fibres d’élasthanne et peut les dégrader au fil du temps, leur faisant perdre leur élasticité.»

Si vous souhaitez utiliser un détachant et javellisant à lessive pour laver votre maillot de bain, Mme Gagliardi assure que l’action ne comporte pas de risques, pourvu que vous ne le laissiez pas tremper pendant plus de 10 minutes.

· Quel cycle de nettoyage pour la laveuse?

La spécialiste de la multinationale Clorox est claire et nette: vos maillots de bain doivent être lavés à l’eau très chaude.

«Sélectionnez le cycle délicat et la température la plus élevée possible pour un meilleur nettoyage [...] la température la plus élevée dans un cycle à l’eau chaude atteint généralement 104 degrés Fahrenheit», remarque l’Américaine.

Elle ajoute que les tissus comme le nylon et le spandex sont plus sensibles à l’eau chaude.

· La sécheuse, pas une bonne idée

Pour éviter qu’il ne perde sa forme originale, l’experte affirme qu’il est préférable de sécher les maillots de bain sur un séchoir après le lavage.

«Faites (le) sécher pendant 24 heures pour qu’il ait le temps de retrouver sa forme [...] ne le faites pas sécher à la lumière du soleil. La lumière UV peut provoquer une décoloration», informe pour sa part Darenton Randall, employé à Procter & Gamble.