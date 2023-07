Le géant chinois controversé Shein débarque au Québec

Le géant chinois controversé de la mode jetable, Shein, tiendra un événement au Quartier DIX30, à Brossard, la semaine prochaine pour présenter «les dernières tendances en matière de vêtements, d’accessoires et de produits de beauté».

Dans son communiqué publié jeudi dernier, l’entreprise décrit l’événement comme étant «sa toute première expérience de magasinage pop-up see now buy now à Montréal».

Interrogée par Le Journal ces derniers jours, la multinationale Shein, fondée en 2008 en Chine et établie à Singapour, n’a pas été en mesure d’accorder une entrevue dans l’immédiat pour parler de ses projets au Québec et des controverses l’entourant.

En mai dernier, l’entreprise avait défendu son modèle d’affaires à l’AFP, en niant les accusations de recours au travail forcé, de plagiat et d’incitation à la surconsommation.

«Notre défi, c’est que nous avons beaucoup de produits, beaucoup de fournisseurs», avait expliqué Peter Pernot-Day, responsable de la stratégie et des affaires publiques. Shein avait aussi assuré à l’AFP qu’elle «n’a pas de fournisseurs dans la région du Xinjiang».

Géant controversé

Quelques semaines plus tard, Shein avait été éclaboussé par un rapport accablant de l’ONG Les Amis de la Terre.

Selon une compilation de l’ONG, Shein ajoute de 7200 à 10 800 nouveaux modèles de vêtements par jour en moyenne, ce qui n’est pas sans effet sur l’environnement.

«Les vêtements les moins coûteux, vendus par les enseignes de fast fashion, ne sont portés que 7 à 8 fois en moyenne», avait dénoncé l’organisme en pointant également du doigt dans son rapport d’autres géants de la mode jetable comme H&M, Zara et Uniqlo.