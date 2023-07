Le look de Kim Kardashian dans American Horror Story a été dévoilé

Le look du personnage de Kim Kardashian dans la prochaine saison d'American Horror Story a été révélé.

Jeudi (20 juillet 23), FX et Hulu ont diffusé une vidéo de présentation de la 12e saison de la série anthologique populaire, dans laquelle la star de la téléréalité, âgée de 42 ans, fait ses débuts en tant qu'actrice. La vidéo, accompagnée d'une interprétation de la comptine Rock-A-Bye-Baby, a donné aux fans la première image officielle de Kim Kardashian.

On découvre la femme d'affaires coiffée d'une perruque blonde et vêtue d'une robe noire. Elle tient un bébé dans ses bras. Ses co-satrs Emma Roberts, 32 ans, et Cara Delevingne, 30 ans, figurent également dans le teaser de la prochaine saison, officiellement intitulée American Horror Story : Delicate.

Alors qu'elle foulait le tapis rouge du Met Gala en mai dernier, Kim Kardashian a déclaré à Variety qu'elle était ravie de se lancer un nouveau défi. « C'est vraiment amusant de sortir de sa zone de confort, d'essayer quelque chose de nouveau et de grandir », avait déclaré la star de la téléréalité à l'époque.

Pour la première fois, la douzième saison de la série s'inspire d'un roman : le livre Delicate Condition de Danielle Valentine, qui raconte l'histoire d'une femme convaincue que quelqu'un essaie de faire en sorte qu’elle ne tombe jamais enceinte. La publication de l'ouvrage est prévue pour le mois d'août. Il a été décrit par Andrea Bartz comme une « version actuelle et féministe » du roman d'horreur classique Rosemary's Baby, qui a été adapté dans le film du même nom en 1968.

La sortie de AHS: Delicate est prévue pour le 1er août.