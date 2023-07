Notre classement des 10 meilleurs espoirs du Canadien: voici pourquoi David Reinbacher est no. 1

Les amateurs du Canadien ont rarement été aussi excités par la banque d’espoirs de leur équipe favorite et, bien honnêtement, ils ont raison de l’être.

Le Tricolore a repêché 29 joueurs au cours des trois derniers repêchages et compte maintenant sur une banque fort bien remplie.

Le Journal a tenté d’établir un classement des 10 meilleurs espoirs du Tricolore. Puisque l’équipe compte également sur plusieurs jeunes joueurs qui frappent à la porte ou qui ont fait le saut dans la LNH, nous avons placé les balises suivantes.

Pour être considéré comme un «espoir» dans ce classement, un joueur doit:

Être âgé de moins de 23 ans;

Avoir disputé moins de 25 parties dans la LNH.

À noter que ce classement est basé sur l'opinion de l'auteur de ces lignes et renforcé par de nombreuses discussions avec des recruteurs.

1. David Reinbacher

Défenseur droitier | 18 ans | Cinquième choix au total du repêchage de 2023

Photo Martin Alarie

N’en déplaise à la poignée d’amateurs qui ont cru bon d'envoyer des messages haineux à David Reinbacher après sa sélection au cinquième rang au total par le Canadien de Montréal, le défenseur autrichien est le meilleur espoir de l’organisation.

Si sa sélection a pu paraître surprenante aux yeux du public le 28 juin dernier, son nom était mentionné parmi les 10 meilleurs espoirs de la cuvée par les recruteurs depuis plusieurs mois. Selon ce qu'il a été permis d'apprendre récemment, plusieurs équipes se l'arrachaient dans le top-10 et il n'aurait probablement pas attendu bien longtemps avant d'entendre son nom être prononcé, si le CH ne l'avait pas fait au cinquième rang.

Et pour cause : ce qu’il a accompli en Suisse la saison dernière, à 17 ans, est quasi inhumain. On vous rappelle que dans l'histoire, aucun défenseur de son âge n’a récolté de meilleurs chiffres que Reinbacher dans la Ligue nationale A en suisse, pas même Roman Josi.

En 46 parties, il a inscrit 22 points. Au même âge, Josi avait récolté huit points en 35 matchs avec le SC Berne.

Attention, on ne compare pas les deux joueurs et on ne dit pas non plus que c'est en ouvrant HockeyDB qu'on pourra juger du potentiel de Reinbacher. Mais ces chiffres démontrent tout de même à quel point ce que le jeune a accompli dans la Ligue suisse, l'une des meilleures au monde, est spécial. Plusieurs autres facteurs entreront en ligne de compte pour la suite. Après tout, Josi s’est développé parfaitement et est devenu un gagnant du trophée Norris. On n’en est pas là avec Reinbacher, mais son potentiel demeure immense.

«Il était le joueur que nous voulions repêcher à ce rang, a dit le directeur du recrutement amateur du Canadien, Martin Lapointe, peu de temps après la sélection de Reinbacher le 28 juillet, à Nashville. Sur notre liste, le nom de Reinbacher était avant celui de Matvei Michkov, le choix plus populaire. Mais quand nous regardions Reinbacher, nous trouvions qu’il cochait toutes les cases: rapide, mobile, intelligent, robuste, caractère et bonne personne.»

Le choix de Reinbacher au tout premier rang n'a toutefois pas été simple. Le jeune Lane Hutson s'est invité dans la conversation par du jeu tout simplement étincelant depuis que le Tricolore en a fait son choix de deuxième tour en 2022.

En fin de compte, la décision a été basée sur le rôle que les deux défenseurs pourraient jouer dans une éventuelle équipe aspirante à la coupe Stanley. Les Golden Knights de Vegas l'ont prouvé lors des dernières séries: les gros défenseurs ont encore une valeur inestimable quand le jeu se resserre au printemps.

«Pour moi, il est le défenseur qui est le plus proche de la LNH [de la cuvée 2023]. Il a connu toute une saison à Kloten, en Suisse, malgré son jeune âge. Il aura le même jeu au niveau de la LNH. Ses grandes forces sont son intelligence et sa capacité à transporter la rondelle. Il jouait dans une bonne ligue en Suisse contre des rivaux beaucoup plus vieux que lui. L’âge ne lui fera pas peur, il est prêt physiquement», révélait un recruteur de l'Ouest au collègue Jean-François Chaumont, récemment.

On s'est aussi posé la question: est-ce que Lane Hutson aurait été le cinquième choix au total du dernier repêchage de la LNH, une cuvée jugée au-dessus de la moyenne par plusieurs? On en doute. On reviendra d'ailleurs sur le cas de Hutson un peu plus loin, mais l'idée de voir un David Reinbacher devenir un pilier à la défense, fiable dans sa zone tout en étant capable de générer de l'attaque, dans le moule de Moritz Seider, est trop alléchant pour ne pas le placer au sommet de ce palmarès.

2. Lane Hutson

Défenseur gaucher | 19 ans | Choix de deuxième ronde (62e) en 2022

MARTIN ALARIE / JOURNAL DE MONTREAL

Hutson est probablement l’espoir qui excite le plus les amateurs de hockey de Montréal, et pour cause. Le petit arrière américain est électrisant et a produit offensivement partout où il est passé et sa prestation au dernier Championnat mondial de hockey, où il a récolté six points en neuf parties face à des joueurs professionnels, a de quoi épater.

Jamais l’apport offensif de Hutson ne sera remis en question. Toutefois, qu’on le veuille ou non, il existe une part de risque avec ce genre de petit défenseur offensif. Sera-t-il un joueur payant dans un pool de hockey? Probablement! Sera-t-il un défenseur capable d’être utilisé à toutes les sauces et contre les meilleurs – et plus gros – attaquants adverses? Peut-être, mais rien n’est coulé dans le béton. C’est pourquoi on le place derrière Reinbacher.

3. Sean Farrell

Ailier gauche | 21 ans | Choix de 4e ronde (124e) en 2020

Martin Chevalier / JdeM

Même s’il a joué dans la LNH la saison dernière, Farrell est admissible à ce classement, puisqu’il n’y a disputé que six parties, en plus d’être âgé de 21 ans. Farrell n’est pas le plus gros attaquant – et c’est peut-être ce qui va lui nuire avec le Canadien, qui compte déjà sur quelques attaquants à petit format –, mais il a dominé dans la NCAA au cours des deux dernières saisons, en plus de représenter les États-Unis à trois reprises dans des tournois pour hommes: deux fois au Mondial sénior et une autre aux Olympiques de 2022, lors desquels il a récolté six points en quatre parties.

4. Logan Mailloux

Défenseur droitier | 20 ans | Choix de première ronde (31e) en 2021

MARTIN ALARIE / JOURNAL DE MONTREAL

Tout a été dit sur les frasques du jeune homme et on n’en rajoutera pas, car au-delà de tout ça, il n’en reste pas moins que le grand défenseur droitier est un espoir de premier plan dans l’organisation du Canadien.

Mailloux possède déjà le physique d’un homme et il a bien fait au camp de développement de l’équipe et, à la lumière de cette prestation, certains sont déjà prêts à le placer dans l’alignement du Canadien. Attendons. Chose certaine, toutefois, avec David Reinbacher et peut-être Justin Barron, Mailloux constitue l’avenir de l’équipe à la droite de la brigade défensive.

5. Joshua Roy

Ailier gauche | 20 ans | Choix de cinquième ronde (150e) en 2021

John Morris / Agence QMI

L’attaquant beauceron fera ses débuts chez les professionnels en 2023-2024, après avoir connu deux dernières saisons couronnées de succès dans la LHJMQ, avec le Phœnix de Sherbrooke.

Voilà un choix de cinquième ronde qui pourrait bien devenir un véritable vol en plein jour pour le Canadien. Certes, Roy a encore beaucoup de choses à travailler, son coup de patin notamment, mais il a démontré l’hiver dernier qu’il faisait partie de l’élite de son groupe d’âge.

6. Owen Beck

Centre | 19 ans | Choix de deuxième ronde (33e) en 2022

Photo Martin Chevalier

Beck a le profil parfait d’un joueur que tous les entraîneurs rêvent de diriger: un joueur complet, responsable dans toutes les situations ainsi que des qualités de leader éprouvées. C’est en partie pourquoi le Tricolore s’est tourné vers lui, l’an dernier, lorsque l’infirmerie débordait à Montréal.

Beck n’a peut-être pas le plafond offensif d’un Roy et plusieurs recruteurs estiment qu’il y a de bonnes chances qu’il devienne un attaquant de troisième trio dans la LNH. Mais il semble destiné à une carrière dans le meilleur circuit au monde.

7. Filip Mesar

Ailier droit | 19 ans | Choix de première ronde (26e) en 2022

Martin Chevalier / JdeM

L’étoile de Mesar a quelque peu pâli la saison dernière, après que le Tricolore en a fait leur deuxième choix de la première ronde en 2022, à la suite de la sélection de son compatriote Juraj Slafkovsky au tout premier rang.

À sa première saison en Amérique du Nord, le petit ailier slovaque a récolté 51 points en 52 parties avec les Rangers de Kitchener. Une production honnête, mais un peu en deçà des attentes pour un choix de premier tour; et il a avoué lui-même qu’il avait frappé un mur après le Championnat mondial de hockey junior, en janvier dernier. Mesar aura la chance de se racheter, alors qu’il fera le saut avec le Rocket de Laval, la saison prochaine.

8. Adam Engstrom

Défenseur gaucher | 19 ans | Choix de troisième ronde (92e) en 2022

Pierre-Paul Poulin / Le Journal de Montréal / Agence QMI

Il est intéressant et intrigant, celui-là. Choix de troisième tour du Tricolore en 2022, la courbe de progression du défenseur suédois n’est qu’ascendante depuis. Il a passé la dernière saison à patrouiller la ligne bleue pour la formation de Rögle en SHL, première division suédoise, y récoltant 16 points en 43 parties.

Bien qu’il se développe bien, on demeure prudent avant de le placer devant des espoirs comme Mesar ou Beck. Il devrait disputer une autre saison en Suède avant de faire le saut en Amérique du Nord. S’il poursuit sa progression, il pourrait bien grimper dans cette liste dans un an.

9. Emil Heineman

Ailier gauche | 21 ans | Acquis par le Canadien en février 2022

Joël Lemay / Agence QMI

Heineman a déjà été échangé deux fois depuis que les Panthers de la Floride en ont fait leur choix de deuxième tour en 2020. Il a tout d’abord fait partie de l’échange qui a fait passer Sam Bennett de Calgary à la Floride, puis il a été échangé au Tricolore dans la transaction qui a envoyé Tyler Toffoli en Alberta.

L’échantillon est petit, mais le Tricolore, qui a aussi reçu un choix de premier tour dans la transaction Toffoli, semble avoir déniché un espoir fort intéressant. En 11 matchs avec le Rocket de Laval, il a marqué sept buts et récolté neuf points. L’entraîneur-chef du Rocket, Jean-François Houle, ne tarissait pas d’éloges à son endroit en avril dernier, mentionnant qu’Heineman était «un espoir très sérieux pour le Canadien».

10. Jakub Dobes

Gardien de but | 21 ans | Choix de cinquième ronde (136e) en 2020

Joël Lemay / Agence QMI

La quête de l’avenir à la position de gardien de but est bien entamée chez le Canadien, qui a réclamé trois hommes masqués au dernier repêchage de la LNH. Si leur troisième choix du dernier repêchage, Jacob Fowler, a beaucoup d’admirateurs dans le monde du hockey, la progression du gardien Dobes nous force à le placer au premier rang des espoirs à sa position chez le Canadien.

Après trois saisons fructueuses avec les Buckeyes d’Ohio State dans la NCAA, il entamera sa carrière professionnelle cette année avec le Rocket de Laval, qu’il avait joint en fin de saison l’an dernier, sans y disputer de match.