Road trip en Californie : sur la route de la ruée vers l’or

Plus de 175 ans après avoir été un eldorado pour la bande de chercheurs d’or appelés «forty-niners», le comté de Tuolumne en Californie recèle encore bien des trésors. On a déniché pour vous quelques pépites à voir pour un road trip mémorable!

1. Sonora

Le siège du comté de Tuolumne est le point de départ idéal pour se lancer à la découverte des trésors du «Gold Country». Sonora vous offre un accès privilégié aux nombreuses attractions de la région. La ville possède un centre historique plein de charme, à l’image de sa très coquette église épiscopale St. James bâtie en 1859.

Malik Cocherel

Pour étancher votre soif, posez-vous au comptoir du Thirsty Prospector. Ce bar logé dans une bâtisse de 1850 vend aussi tout un tas de bibelots et cache dans son sous-sol un tunnel secret utilisé autrefois par les chercheurs d’or pour transporter leur butin sans risquer de se faire détrousser par des brigands.

Malik Cocherel

Toujours à Sonora, ne passez pas à côté du fabuleux musée qui se trouve dans l’ancienne prison du comté de Tuolumne. La ruée vers l’or a apporté son lot de crimes en tout genre dans la région. Ce musée insolite (et gratuit) offre la possibilité de visiter les cellules qui ont vu défiler pas mal de desperados et autres braqueurs de diligence, tout en découvrant la riche histoire de cette époque tourmentée.

Malik Cocherel

Après la visite, pensez à faire un arrêt chez Indigeny Reserve, pour déguster de savoureux cidres dans de magnifiques vergers, à 10 minutes en voiture du centre de Sonora (www.indigenyreserve.com).

2. Columbia State Historic Park (et le décor de La petite maison dans la prairie)

Situé au nord de Sonora, ce site historique abrite le plus grand nombre de bâtiments en brique datant de la ruée vers l’or. On y trouve un saloon, deux hôtels, une vieille salle de quilles, un atelier de forgeron parfaitement fonctionnel et une aguichante échoppe à friandises.

Visit Tuolumne County/Menka Belgal

Avec ses trottoirs en bois et ses bâtisses soigneusement préservées, le Columbia State Historic Park a servi de décor à de nombreuses productions hollywoodiennes, comme la série culte La petite maison dans la prairie, ou le mythique western Le train sifflera trois fois avec Gary Cooper et Grace Kelly. L’entrée de ce musée vivant est gratuite. Des guides habillés en costume d’époque se chargent de vous faire voyager dans le temps, au cœur des années 1850.

Malik Cocherel

Vous pouvez aussi vous créer votre propre aventure en embarquant en famille à bord d’une vieille diligence ou en cherchant de l’or à la batée, comme le faisaient les «forty-niners» qui se sont lancés sur la piste du précieux métal à la fin du XIXe siècle. Le Columbia State Historic Park accueille par ailleurs des événements spéciaux toute l’année (pour plus d’infos: www.parks.ca.gov/columbiaevents).

3. Jamestown (et le train de Retour ver le futur)

Fondée en 1848, la plus vieille ville du comté de Tuolumne vous fait voyager en plein Far West, et vous invite à vivre une expérience unique. C’est à Jamestown qu’on trouve en effet le Railtown 1897 State Historic Park qui vous transporte à l’âge d’or du train à vapeur. On peut y admirer quelques pièces de collection entretenues avec soin, dont la légendaire locomotive Sierra #3 aperçue dans le film Retour vers le futur III.

Visit Tuolumne County/Menka Belgal

D’avril à octobre, vous pouvez embarquer, chaque fin de semaine, à bord de l’un de ces trains emblématiques pour vous offrir une virée mémorable de 45 minutes à travers les collines de la Sierra Nevada (www.railtown1897.org pour consulter les horaires et les dates).

Si vous désirez passer un peu plus de temps à Jamestown, vous pouvez toujours réserver une chambre en ville, dans l’un des hôtels historiques autrefois fréquentés par les pionniers partis à la recherche de gisements d’or. Le National Hotel possède notamment un charmant cachet d’époque. Mais attention, d’après la légende, l’établissement est hanté par le fantôme d’une malheureuse qui est morte le cœur brisé en pleine ruée vers l’or et qui se venge, depuis, en claquant des portes en pleine nuit!

Malik Cocherel

Ne manquez pas également d’aller vous promener sur le Walk of Fame de Jamestown qui met à l’honneur les films et séries tournées dans la région.

4. Stanislaus National Forest (et les «chutes Niagara» de Californie)

La pittoresque Highway 108 vous conduit au cœur de l’une des forêts les plus sauvages et les plus anciennes des États-Unis. Les mineurs et autres immigrants partis à la recherche d’or y ont établi leurs premiers campements. Aujourd’hui, la Stanislaus National Forest est un vrai paradis pour les amoureux de la nature.

En cours de route, arrêtez-vous à Donnell Vista qui offre un fabuleux point de vue sur un lac coincé au fond d’une gorge escarpée et sur de vertigineuses chutes d’eau surnommées les «chutes du Niagara de Californie.»

Malik Cocherel

Un peu plus loin sur la route de la Highway 108, un autre arrêt s’impose pour aller admirer les «Colonnes de la piste des Géants». Une courte randonnée vous amène au pied de ces imposantes formations de roches de basalte qui datent de 300 à 400 millions d’années. Avec son décor de carte postale, le sublime Pinecrest Lake vous offre un cadre idéal pour pique-niquer à l’ombre des pins, plonger une tête dans des eaux cristallines ou faire une virée en kayak.

Pour les aventuriers dans l’âme, vous pouvez aussi vous enfoncer un peu plus en territoire sauvage, en explorant les sentiers montagneux de la Stanislaus National Forest au volant d’un Jeep Wrangler (Pour réserver votre escapade en 4x4: www.millersoffroadadventures.com).

Malik Cocherel

5. Yosemite (et sa partie la moins fréquentée)

Le «Gold Country» du Comté de Tuolumne vous donne accès à la partie la moins fréquentée du célèbre parc national. Ce qui n’est pas négligeable, surtout en période estivale, quand les touristes déferlent en masse à Yosemite. Pour y arriver, prenez le corridor de la Highway 120 qui vous amène jusqu’au réservoir Hetch Hetchy, où vous attend une merveilleuse randonnée. Traversez un impressionnant barrage à pied, avancez tel un chercheur d’or dans un tunnel percé sous la montagne, pour ensuite vous balader le long de l’immense lac qui fournit en eau potable la ville de San Francisco.

Malik Cocherel

Au printemps, le spectacle est de toute beauté, avec des sentiers bordés de fleurs sauvages, et des montagnes aux cimes enneigées en arrière-plan. C’est aussi à cette période que les chutes de Wapama Falls et Rancheria Falls, alimentées par la fonte des neiges, sont le plus spectaculaires. La fin de l’été est, par ailleurs, un moment propice pour aller explorer de belles piscines naturelles, en passant sous le pont Falls Creek Bridge.

Malik Cocherel

Sur la route du retour, n’oubliez pas de vous arrêter à Groveland. Située le long de la Highway 120, cette autre fameuse ville de la ruée vers l’or héberge le plus vieux saloon encore en activité en Californie, le Iron Door Saloon, qui a ouvert ses portes battantes en 1852!

Visit Tuolumne County/Menka Belgal

Infos pratiques

POUR ACCÉDER AU GOLD COUNTRY

Atterrissez à l’aéroport de San Francisco et louez une voiture. Prévoir ensuite environ deux heures et demie de route pour se rendre jusqu’au comté de Tuolumne.

POUR SE LOGER

Chalets dans les bois

Au-delà des hôtels situés au cœur des villes historiques de la ruée vers l’or, vous pouvez opter pour un hébergement plus champêtre, en louant un chalet dans les bois au Evergreen Lodge, aux portes du parc Yosemite, ou à Kennedy Meadows, tout au bout de la Highway 108 qui traverse la Stanislaus National Forest.

Gîte chez l’habitant

Tout près du pittoresque village de montagne de Twain Harte, le Bed & Breakfast McCaffrey House vous offre un gîte chaleureux et de bon petits plats maisons concoctés par la maîtresse des lieux, Stephanie.

Hôtel de luxe

Si vous cherchez un hôtel de luxe où passer un bon moment de détente, le Rush Creek Lodge dispose d’un spa fabuleux, en plus d’être idéalement situé à quelques minutes de Yosemite.

Pour plus d’infos sur la région: www.visittuolumne.com