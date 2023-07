Sahara occidental: Justin Trudeau doit emboîter le pas à Trump, Biden et Netanyahu

Le positionnement du Canada sur l’échiquier mondial est faible, voire inexistant.

La période des Casques bleus et de la lutte contre l’apartheid est révolue. On ne sait pas réellement ce que vaut le pays sur la scène internationale au-delà d’être le petit frère et l’allié indéfectible des États-Unis.

La faiblesse de notre doctrine internationale est telle que l’on est pratiquement absent des nouveaux théâtres de négociation et de repositionnement.

Parlons de l’Afrique en particulier. Ce continent qui est pauvre économiquement et socialement, mais si riche dans son sous-sol et culturellement est un exemple frappant. L’esclavage, le colonialisme, les génocides, les pires discriminations qui soient, etc. sont toutes des horreurs que l’Afrique a connues.

Cela est inscrit dans la mémoire de tout Africain qui se méfie de toute puissance occidentale lui tendant la main ou cherchant son amitié. Les Français, les Belges, les Anglais et les Portugais ont trop longtemps géré l’Afrique comme une arrière-cour ou un puits de richesse dans lequel il faut puiser pour s’enrichir.

Or le Canada a l’avantage de n’avoir jamais eu ce passé dans ce continent. Il a l’avantage d’être membre du Commonwealth ET de la Francophonie.

Il a démontré qu’il était en mesure de prendre part à des luttes pour libérer des populations plutôt que de les oppresser.

Mais tout cela s’inscrit dans un passé ou notre empreinte à l’international était clairvoyante, moderne et appréciée.

Aujourd’hui, le Canada se traîne les pattes un peu partout. En Europe, en Asie, en Amérique du Sud et surtout en Afrique.

Il est assez curieux de voir le Canada absent de ce continent aux mille et une possibilités. Un continent en ébullition, autant en ce qui concerne le savoir, la technologie, la démographie et le développement durable. La preuve, la Chine est partout sur le territoire africain, elle construit, bâtit et s’inscrit comme un partenaire de choix.

Entre-temps, alors qu’il y a des gestes fort symboliques ne requérant pas de mesures extraordinaires, le Canada est aux abonnés absents. Prenons par exemple la question de la reconnaissance de la marocanité du Sahara occidental. Les États Unis, sous l’administration Trump et par la suite confirmé par l’administration Biden, ont reconnu la souveraineté marocaine du Sahara, longtemps disputé avec le front Polisario avec le soutien de l’Algérie.

Il y a quelques jours, c’est le géant israélien qui a officiellement reconnu cette souveraineté marocaine de ce territoire. Que fait le Canada lorsque ces principaux alliés se prononcent? Il se cache.

Or, c’est une opportunité en or de sceller une alliance de choix avec des puissances africaines, d’appuyer celles de nos alliés et d’être en pole position dans ce qui pourrait être un potentiel de développement économique et énergétique porteur pour l’Afrique et pour le Canada.

Entre-temps, nous maintenons un flou coûteux. On cherche à ménager la chèvre et le chou et cela nous fait perdre sur tous les plans. Entre-temps, le président algérien s’acoquine avec les Chinois et les Russes, nos adversaires politiques.

Pour une fois que le Canada gagnerait à simplement imiter ses alliés, il demeure absent et par le fait même inconsidéré. À quand le réveil?