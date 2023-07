Une erreur ruine les efforts de Houle

Pour une cinquième fois de suite, Hugo Houle a sauté dans le bon coup mais une erreur en fin d’étape l’a empêché de batailler pour la victoire.

Personne ne pourra lui reprocher de manquer d’agressivité. Le Québécois a encore tenté sa chance lors de la 19e étape en essayant de rouler avec l’échappée. En excluant le contre-la-montre de mardi, Houle est aux avant-postes depuis cinq étapes consécutives.

Fier d’être dans le match, le cycliste de 32 ans avait quand même une petite frustration du résultat final. Sa respectable 16e place passera un peu inaperçue.

« On avait parti ça de travers. L’équipe n’avait pas personne dans un groupe de huit ou neuf. Nous avons roulé très fort pour revenir. Après le sprint intermédiaire, nous étions quatre de l’équipe dans un groupe de chasse avec Strong, Neilands, Clarke et moi. Quand Mohoric est parti avec Asgreen et O’Connor, j’étais un peu loin et j’aurais dû réagir. C’était une petite erreur. On n’a pas été bons dans le final », a expliqué Houle

Un goût amer

Pour Israel-Premier Tech, la suite a été plus difficile. Simon Clarke a explosé victime de crampes après une vaine tentative en tête de course avec Campenaerts et Corbin Strong a chuté lourdement.

« Ça laisse un goût amer parce que j’avais la jambe pour arriver avec le groupe pour la 4e place. Après, faut voir le positif aussi. Ça fait cinq jours, cinq échappées en ligne. C’était pas mal la dernière opportunité », a-t-il ajouté, un peu mécontent de rater le top 10. Mais je suis un acteur du Tour de France et ce n’était pas un coup de chance l’an dernier. »

Houle, qui semble monter en puissance, aurait peut-être besoin, à la blague, d’une 4e semaine pour gagner sur le Tour de France mais ce dernier a plutôt le regard tourné vers les Championnats du monde de Glasgow.

Les Mondiaux auront lieu un mois plus tôt cette année et la course sur route masculine est prévue dans deux semaines, le 6 août. Le Canada pourra aligner six cyclistes, une situation peu commune.

Très rapide

« Pour moi c’est l’idéal. Ça regarde bien. J’ai le focus là-dessus après le Tour. J’y vais pour faire un résultat. Le parcours me convient. »

Houle ne fera toutefois pas le contre-la-montre du 11 août.

À l’arrivée à Poligny vendredi, un écart infime a été immortalisé au photofinish. Seulement 6 centimètres séparaient Mohoric et Asgreen, 4 millièmes de seconde. La moyenne de 49,1km/h était la 5e étape la plus rapide de l’histoire du Tour.

Dernière chance samedi pour les 11 équipes qui n’ont toujours pas de victoire d’étape. Sur une distance de 133 km, la 20e compte 6 ascensions pour 3600 mètres. Si le maillot jaune semble intouchable, les places 2 à 8 demeurent ouvertes, tout comme le maillot à pois.