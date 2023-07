[VIDÉO] Voyez une jeune chanteuse Québécoise charmer les coachs de «The Voice Kids», en France, avec une reprise de Céline Dion

La jeune Québécoise Jade Mathieu a soufflé le plateau de The Voice Kids, en France avec son interprétation d’All By Myself. L’audition à l’aveugle de la chanteuse de 14 ans a fait pivoter les fauteuils rouges des quatre coachs, Patrick Fiori, Kendji Girac, Nolwenn Leroy et Slimane.

« Le chant, chez toi, c’est un don du ciel », a laissé tomber Nolwenn Leroy, au terme de la prestation de Jade Mathieu.

À ses côtés, Kendji Girac a annoncé avoir « le souffle coupé » par la voix et la puissance vocale de la jeune femme originaire de Longueuil.

Jade Mathieu a finalement intégré l’équipe de Slimane. Elle affrontera l’étape suivante de la compétition en août.

« Je suis ravie et honorée d'avoir été approchée par The Voice Kids France. Participer à cette émission a toujours été mon rêve, celui de partager ma voix et ma passion pour la musique. J'attends avec impatience cette incroyable aventure et l'opportunité d'apprendre et de grandir en tant qu'artiste », déclare Jade Mathieu par voie de communiqué.

Habituée de la scène, la jeune chanteuse a participé à différents concours en sol québécois, notamment le Petit festival de la chanson de Granby et Le tremplin de Dégelis. Elle avait tenté sa chance à La Voix Junior, sans toutefois être retenue.