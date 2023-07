KHUONG, Sin Boy



À l'Hôpital Hôtel-Dieu de Québec, le 14 juillet 2023, à l'âge de 67 ans, est décédée madame Sin Boy Khuong. Elle était l'épouse de monsieur Chhun Huor Ung, fille de feu madame Kim Phean TAN et de feu monsieur Beng An Khuong. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil, outre son époux Chhun Huor; ses enfants : Bora (Marie-Hélène Thibault), Boris (Mengjin Li) et Alexandre (Victoria Bello); ses petits-enfants : Mikael, Naomi, Zoé, Constance et Adrien ainsi que tous ses frères, soeurs, beaux-frères, belles-soeurs, neveux, nièces, parents et amis.La famille vous accueillera à laSERVICES COMMÉMORATIFS2026, BOUL. RENÉ-LÉVESQUE OUESTQUÉBEC (QC) G1V 2K8le samedi 29 juillet 2023 de 9h à 10h30. Un hommage à la vie de Sin Boy suivra à 10h30 en la chapelle de la Maison Gomin, 2026, boul. René-Lévesque Ouest, Québec. Pour ceux qui ne pourront être présents, la famille vous invite à vous joindre à elle virtuellement, en direct ou en différé, en appuyant sur l'icône "Cérémonie" situé sur l'avis de décès du site Web au www.lepinecloutier.com.La famille tient à remercier l'équipe d'hémato-oncologie de l'Hôtel-Dieu de Québec pour les bons soins prodigués.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation québécoise du cancer, 2375 avenue de Vitré, Québec, Qc, G1J 5B3, 418-657-5334 poste 238. https://cancerquebec.ca/faites-don/Courriel : infomaison@athos.caPour envois de messages personnalisés et / ou de fleurs ainsi que pour signer le registre à la mémoire de la personne décédée :www.lepinecloutier.com