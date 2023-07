10 romans fascinants à dévorer pendant l’été

En quête d’un bon roman à savourer sur le bord de la plage, sous le parasol, sur une terrasse ou même sous la tente ? Voici dix titres tous très différents, qui explorent des thématiques variées. Ils ont été écrits ici ou ailleurs, mais permettent tous de s’évader pendant quelques heures, que ce soit en Asie, aux États-Unis, dans les Appalaches, en Bretagne, sur la côte ouest du Canada, en Nouvelle-Zélande ou à Laval-des-Rapides ! Bonne lecture !

Le fils du Trickster

Photo fournie par VLB Éditeur

Écrivaine Haisla/Heiltsuk extrêmement talentueuse, finaliste du prestigieux prix Giller, Eden Robinson raconte le quotidien loufoque d’un jeune de 16 ans, Jared, dans ce roman très contemporain. Tellement de choses bizarres surviennent que sa grand-mère finit par croire qu’il est le fils du Wee’git, un genre d’esprit malicieux qui tourmente sa famille depuis des générations. Chose certaine, Jared a le don de se mettre dans le trouble. Comme le Trickster.

La promesse d’une île

Photo fournie par les Éditions Albin Michel

Larguer les amarres pour mieux se reconstruire. Voilà le thème sur lequel la formidable écrivaine et neurologue française Sophie Tal Men s’est penchée pour écrire son nouveau roman. Elle a imaginé qu’un jeune urgentiste brisé par les missions humanitaires allait pratiquer la médecine dans un tout petit cabinet, sur une île de Bretagne. Et qu’il arrivait, au contact des gens et de la nature, à retrouver goût à la vie et foi en son métier. Avertissement : vous aurez le goût de partir en Bretagne...

Les femmes du bout du monde

Photo fournie par les Éditions Albin Michel

Écrivaine sensible à la protection de l’environnement et grande voyageuse, Mélissa Da Costa raconte l’histoire d’un groupe de femmes qui vit à la pointe sud de la Nouvelle-Zélande dans son nouveau roman, Les femmes du bout du monde. Nature sauvage, introspection, reconstruction, grande quête personnelle, résilience, pouvoir des rencontres et de l’amitié : ce roman sublime raconte l’histoire de femmes qui apprennent à pardonner et à aimer.

Les derniers géants

Photo fournie par les Éditions Actes Sud

L’écrivaine américaine Ash Davidson signe avec Les derniers géants un premier roman marquant, campé dans les forêts de séquoias du nord de la Californie à la fin des années 70. Exploitation de la forêt ancienne, épandage d’herbicides, contamination environnementale, problèmes économiques et problèmes de santé au sein d’une petite communauté, tragédies et conflits, authenticité : tous les ingrédients sont réunis pour un best-seller.

Tous nos étés

Photo fournie par les Éditions Robert Laffont Canada

Perséphone Fraser a commis la plus grande erreur de sa vie il y a dix ans. Depuis, elle a dit adieu aux étés parfaits au bord du lac qui l’a vue grandir et passe désormais ses étés dans son appartement, en ville. Elle sort avec ses amis et s’amuse... mais fait tout pour garder les gens à distance et éviter les rencontres amoureuses. Un jour, elle reçoit un appel qui la renvoie à Barry’s Bay et à Sam. Justement l’homme qu’elle essaie, sans succès, d’oublier. Il y a quelques années, Percy et Sam étaient inséparables. Mais ils ont fini par se séparer. Leur attirance mutuelle sera-t-elle assez forte pour qu’ils se retrouvent, pour de bon ?

La femme au dragon rouge

Photo fournie par les Éditions Hervé Chopin

Inspiré de faits réels, ce thriller hyper documenté décortique les véritables intentions du Parti communiste chinois face à l’Occident. J.R. Dos Santos, un journaliste et auteur doté d’une grande capacité d’analyse, remonte jusqu’aux origines de l’Empire chinois à travers les aventures de Tomás Noronha, célèbre cryptologue. Dans ce dossier, il se fera aider d’un agent de la CIA pour retrouver les traces de deux femmes kidnappées devant le temple d’Or d’Amritsar. Une femme qui se fait appeler Dragon rouge... et une touriste qui est aussi la femme de Tomás. Pas une seconde à perdre.

La reine Charlotte

Photo fournie par les Éditions Flammarion Québec

Autrice de la série à succès La chronique des Bridgerton, adaptée en télésérie et diffusée sur Netflix à la grandeur de la planète, Julia Quinn a également adapté le scénario de la nouvelle série La reine Charlotte pour en faire un roman. Une formidable expérience d’écriture avec Shonda Rhimes, un plongeon dans l’Angleterre du 18e siècle... et une interprétation incandescente du lien unissant la reine Charlotte et le roi Georges III. À lire tout en savourant l’adaptation télévisée !

Les vents de sable

Photo fournie par les Éditions Michel Lafon

Après Le chant du rossignol, roman pour lequel elle a gagné le cœur des lecteurs francophones, la Californienne Kristin Hannah revient cette année avec une histoire émouvante, passionnante, qui fait aussi devoir de mémoire : Les vents de sable. Ce roman raconte la vie d’une femme aux prises avec des événements climatiques terribles et un déracinement, au Texas, dans les années 1930. L’Amérique de la grande dépression racontée par une héroïne courageuse, forte, résiliente.

La biscuiterie Saint-Claude

Photo fournie par Saint-Jean Éditeur

Inspirée par la vie de sa grand-mère, l’écrivaine France Lorrain décrit la vie quotidienne à Laval-des-Rapides dans les années 1960 dans sa nouvelle série, La biscuiterie Saint-Claude. Dans le premier tome, elle raconte la vie de Gabrielle, une femme dans la trentaine qui fuit un mari inadéquat et se réfugie temporairement chez sa mère avec ses trois filles. Tenant bon, elle espère trouver du travail et subvenir aux besoins de sa famille. Le deuxième tome a été publié le 15 juillet.

Ces choses qu’on n’oublie pas

Photo fournie par les Éditions Michel Lafon

Écrivaine réaliste et sincère, fine observatrice, Lucy Score examine la vie dans ses moindres détails, avec ses côtés glorieux et ses côtés moins reluisants dans son nouveau roman, Ces choses qu’on n’oublie pas. À travers l’histoire de Naomi et Knox, qui se rencontrent dans une petite ville des Appalaches au moment où tout va de travers dans la vie de Naomi, elle démontre qu’il faut parfois donner une chance à l’amour et aux grands sentiments, malgré les obstacles posés sur notre chemin.