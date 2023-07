VAILLANCOURT, René



À Laval, le 16 juillet 2023, à l'âge de 77 ans est décédé M. René Vaillancourt, époux de feu Michelle Dostaler.Il laisse dans le deuil ses frères : Jean, Pierre et Bernard, ses neveux, nièces et autres parents et amis, plus spécialement sa nièce Des Neiges avec qui il était très proche.Les funérailles auront lieu le mercredi 9 août à 14h en l'église de Saint-Théophile (6000 31e Av, Laval, Qc, H7R 3N1).3150, CHEMIN D'OKASAINTE-MARTHE-SUR-LE-LAC(450) 473-5934