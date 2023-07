GALIPEAU, Mariette



Après avoir confronté la cruelle maladie d'Alzheimer, Mariette Galipeau (Pilon), s'est éteinte sereinement, entourée de ses proches, jeudi le 13 juillet au CHSLD Louise Faubert de St-Jérôme, à l'âge de 80 ans. Elle est partie rejoindre ses parents Adolphe et Jeannette, son frère Richard et sa fidèle amie Cécile. Elle aura vécu une vie remplie d'amour.Elle laisse dans le deuil son mari adoré avec qui elle a partagé 62 ans de mariage, Jean-Charles Pilon, ses enfants préférés (et les seuls) Isabelle et Stéphane, son petit-fils chéri, Rémy, ses soeurs Jocelyne et Raymonde, son frère Michel, sa belle-fille Isabelle (Stéphane) et son beau-fils Carl (Isabelle) ainsi que ses beaux-frères, belles-soeurs, neveux et nièces, sa très bonne amie Annette, ses cousins, cousines et amis.Suivant ses volontés, il n'y aura pas de funérailles. Elle sera incinérée, et seule une petite réunion intime sera célébrée.Des dons en sa mémoire à la Société Alzheimer seraient appréciés.