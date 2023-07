DESBIENS, Thérèse



À Mercier, le 1er juillet 2023, à l'âge de 77 ans, est décédée Mme Thérèse Desbiens. Elle rejoint sa fille Hélène Charest.Elle laisse dans le deuil ses soeurs Huguette (feu Gilles) et Raymonde (Clément), sa filleule Nancy, ses neveux et nièces Éric, Martine, feu Yves, Claude, Linda, Sylvie, Lise et Chantale ainsi qu'autres parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funéraire :96, BOUL. ST-JEAN-BAPTISTECHÂTEAUGUAY, 450 699-9919www.alexandrenicole.comle samedi 12 août entre 10h et 16h.Au lieu de fleurs, des dons à une association d'aide aux femmes victimes de violence seraient appréciés.