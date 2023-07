BOISVERT, Gilles



À Terrebonne, le 11 juillet 2023, à l'âge de 87 ans, est décédé M. Gilles Boisvert, époux de feu Mme Huguette Jarret.Il laisse dans le deuil ses enfants Jean-Guy (feu Lison), Chantal (Serge) et Jean-Marc (Julie), ses petits-enfants feu Marc-Antoine, Éloïse et Delphine, son arrière-petit-fils Logan, ses neveux et nièces ainsi que de nombreux parents et amis.La famille recevra les condoléances aux384 RUE DU VILLAGEREPENTIGNY, QC J5Z 1S3le samedi 29 juillet 2023 de 9h à 12h, de 14h à 17h et de 19h à 21h. Une cérémonie se tiendra à 16h.