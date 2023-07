DESHAIES, Père Raoul

Père Montfortain, SMM



Le Père Raoul Deshaies est décédé à l'hôpital Santa Cabrini de Montréal, le 13 juillet 2023. Il était âgé de 85 ans, dont 64 ans de profession religieuse. Né à Ste-Gertrude de Nicolet, il était le fils de feu Lionel Deshaies et de feu Bertha Mailhot.Outre sa famille religieuse, il laisse dans le deuil, ses soeurs Huguette, Gisèle et Thérèse, son frère Gilbert, ses neveux et nièces, ses amis ainsi que toutes les personnes qu'il a connues durant ses prédications missionnaires et l'exercice de son ministère dans la Province et en Papouasie Nouvelle-Guinée.La messe des funérailles aura lieu le mercredi 26 juillet à 13 h au Sanctuaire Marie-Reine-des-Coeurs, 5875 rue Sherbrooke est à Montréal.Les Pères Montfortains remercient sincèrement le personnel de Santa Cabrini pour les excellents soins palliatifs prodigués au Père Deshaies durant ses trois derniers mois de vie.