FORTIER, Michel



Entouré de l'amour de sa famille, à Longueuil, le 16 juillet 2023, à l'âge de 75 ans, est décédé Monsieur Michel Fortier, époux de Madame Hélène Desaulniers.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants, Mylène et Benjamin Fortier, ses soeurs, Pierrette (feu André Poulin), Jocelyne et Micheline Fortier (Luc Laplante), sa belle-soeur Yolande Poulin (feu Claude Fortier), de la famille Désaulniers, ses beaux-frères et belles-soeurs, Jean-Claude (feu Estelle DuPlessis), Gilles (Ginette Trempe), Pauline (Réjean Paquin), Lise (Mario Bergeron), Roger (Diane Hamelin) et Denis (Anne Asselin), ainsi que ses nombreux neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Il a travaillé au Cégep du Vieux-Montréal pendant plus de 30 ans.La famille vous accueillera le vendredi 11 août 2023 de 15h00 à 20h00 et le samedi 12 août 2023 de 9h30 à 12h30 au complexe funéraire:Un hommage aura lieu le samedi 12 août 2023 à 12h30 au salon du complexe.En lieu de fleurs, nous invitons plutôt ceux qui le veulent à faire un don à la Fondation du CHUM pour la recherche sur la fibrose pulmonaire.La mise en terre aura lieu au cimetière St-Alphonse de Thetford-Mines à une date ultérieure.