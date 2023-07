MAINVILLE, Denis



Denis nous a quittés le 29 juin 2023 à la suite d'un cancer agressif à l'âge de 71 ans et 11 mois.Il laisse dans le deuil son fils Julien P. Mainville (Dominique), sa fille Gabrielle P. Mainville, ses petites-filles Rosalie et Juliette, sa conjointe Nicole St Amour, ses frères et sa soeur : Richard (Christiane), Georges (Suzanne), Martin (Ginette), feu Bernard (feu Francine), Anne-Marie (Hamani) ainsi que nombreux neveux et nièces, parents et amis(es).La famille vous recevra le samedi 29 juillet prochain de 13h à 15h30 à la résidence funéraire3283, 4e AVENUERAWDON J0K 1S0Un hommage lui sera rendu le jour même à 15h30 à la résidence funéraire.Comme Denis aimait le dire :