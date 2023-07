LEBEL, Georges



À St-Hubert, le 10 juillet 2023, à l'âge de 93 ans, est décédé Monsieur Georges Lebel, conjoint de feu Micheline Lemay.Il laisse dans le deuil sa conjointe Simone Girard ainsi que ses enfants Michel (Micheline Comtois) et Sylvain (Misleidy Rojas et ses enfants Anyelo et Steven), son frère Vianney (Julie Claveau) ainsi que ses cinq chers petits-enfants Janick, Guillaume, Laurence, Karine et Carolanne, de même que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 30 juillet 2023 de 12h30 à 15h30 au complexe funéraireUn hommage à la vie bien remplie de Georges aura lieu ce même jour à 15h30 en la chapelle du complexe, suivi d'un goûter.La famille tient à remercier le personnel du CHSLD Vigi Montérégie pour leur énorme soutien et pour les excellents soins prodigués.Au lieu de fleurs, un don à l'Association des bénévoles du CHSLD Vigi Montérégie Inc. serait apprécié en la mémoire de notre père.