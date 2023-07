GAUDREAU, Claudia



De La Prairie, le 18 juillet 2023, à l'âge de 47 ans, est décédée Mme Claudia Gaudreau, travailleuse sociale au CISSS de la Montérégie-Est.Elle laisse dans le deuil sa fille Naomie, ses parents Mme Louise Picard et M. André Gaudreau, son frère Éric Tremblay MGén. (ret.) (Brigid), sa soeur Pascale Tremblay (Monique), son oncle Michel Picard (Betty), sa tante Cécile Toutant (feu Florient), ses neveux Zachary, Alexandre et Michael, sa cousine Marie-Josée, ses collègues de travail ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances le jeudi 10 août 2023 de 18h à 21h et le vendredi 11 août de 13h à 14h30 au :À l'est de MontarvilleSortie 19 de la Route 132 estBOUCHERVILLE, QC J4B 6B6cfpierretetreault@videotron.caTél. 450 655-6036 Téléc. 450 655-0941Les funérailles, célébrées par Guy Chapdelaine MGén. (ret.) auront lieu en présence des cendres, le vendredi 11 août à 15h en l'église Ste-Famille, 560 boul. Marie-Victorin, Boucherville, J4B 1X1.La mise en terre se fera le samedi 23 septembre 2023 à 15h30 au cimetière St-Charles à Québec, 1460 boul. Wilfrid-Hamel, Québec, Qc, G1N 3Y6.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Québécoise du cancer. https://cancerquebec.ca/faites-don/