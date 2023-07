LACHAPELLE, Carmen



À Montréal, le 4 juillet 2023, à l'âge de 92 ans, est décédée paisiblement Madame Carmen Lachapelle à son domicile. Elle était la fille de feu Roch Lachapelle et feu Eva Joyal.Elle laisse dans le deuil sa fille, Martine Lévesque (Jean-François Michaud), son petit-fils Denis ainsi que plusieurs nièces, neveux et amis.La famille recevra les condoléances à la2625 BOUL. LEMIREDRUMMONDVILLEle samedi 29 juillet de 9h à 11h, alors qu'aura lieu une liturgie en chapelle. Un goûter suivra.Parents et amis sont également invités lors d'une rencontre qui aura lieu de 13h à 15h à Montréal le samedi 19 août 2023 au complexe funérairePour témoigner votre sympathie, un don à la mémoire de Carmen à la Société de soins palliatifs à domicile du Grand Montréal serait apprécié. www.FSSPAD.ca Des formulaires seront sur place.