LIMOGES, Fernand



De Sainte-Anne-des-Plaines, le 14 juillet 2023, à l'âge de 92 ans, est décédé M. Fernand Limoges, époux de feu Mme Huguette Desjardins.Il laisse dans le deuil ses enfants Jo-ann (Denis), Normand (Sylvie), Élyse (Michel), et Suzanne (Daniel), ses soeurs Rita (Claude) et Alice (feu Tom), neveux et nièces ainsi que d'autres parents et de précieux amis.La famille recevra les condoléances le samedi 29 juillet de 9h30 à 11h à l'église de Sainte-Anne-des-Plaines, située au 129 boul. Sainte-Anne. Les funérailles seront célébrées ce jour même à 11h.