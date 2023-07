Activités culturelles: quoi faire ce week-end

Voici quelques suggestions d’activités culturelles à faire ce week-end.

Dans l’univers de François Pérusse

Si les gags de François Pérusse n’ont plus de secrets pour vous, vous ne voudrez pas manquer le Carrefour du peuple de Juste pour rire. Jusqu’au 29 juillet, on a mis sur pied un petit village portant sur l’univers de l’humoriste. Les festivaliers pourront casser la croûte au Snack-bar chez Raymond, s’essayer dans un karaoké reprenant les chansons du comique, se prendre en photo avec le ski-doo (qui a été laissé dans la cour) et répondre au téléphone géant. En prime, trois fois par soir, six comédiens présenteront un spectacle d’une vingtaine de minutes où ils feront en lipsync des sketches célèbres de Pérusse.

► Où : Esplanade de la Place des Arts de Montréal. Gratuit. hahaha.com

—Raphaël Gendron-Martin

Hair

Photo d’archives, Pierre-Paul Poulin

Il ne reste plus qu’une semaine (et des poussières) pour se laisser décoiffer par la comédie musicale Hair. Le metteur en scène Serge Denoncourt transforme le Théâtre St-Denis en véritable vortex, aspirant les spectateurs pour les transporter dans les années 1960, où règnent les valeurs du peace and love. C’est parfois cru, souvent audacieux, mais c’est toujours pleinement assumé et, surtout, hautement divertissant.

► Où : Jusqu’au 30 juillet au Théâtre St-Denis de Montréal

—Bruno Lapointe

Le dernier chapitre de la saga Insidieux

Photo tirée d’allociné

Les amateurs d’épouvante ont quelque chose à se mettre sous la dent, avec le cinquième et dernier film de la série Insidieux. Même si les critiques sont mitigées, comme c’est souvent le cas dans le domaine de l’horreur, la majorité s’entend pour dire que Patrick Wilson a été à la hauteur, tant pour son jeu d’acteur en incarnant le personnage principal, que pour sa première en tant que directeur sur un plateau.

Un dénouement qui vous fera sans doute réagir, en bien ou en mal, précédé par une bonne dose de frousse, le tout enveloppé d’une narration complète et songée.

► Où : Actuellement en salle

—Alexandre Caputo

Enquête en revanche

Photo fournie par Héliotrope

On s’attache au personnage de Dan Katz – un historien de l’architecture, professeur montréalais, juif, gai et entêté – qui découvre des événements troublants de son passé familial pendant ses voyages en Israël, en France et en Gaspésie. Petite bible de l’architecture et de l’histoire de l’occupation nazie, ce court roman noir nous transporte dans la quête de compréhension – et de revanche – d’un petit-fils apprenant que ses grands-parents ont été enfermés et torturés avant d’être envoyés à Auschwitz. Et le lien avec le Québec y est, ma foi, étonnant !

► Domaine Lilium, de Michael Blum, aux Éditions Héliotrope

—Sarah-Émilie Nault