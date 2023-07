Autres marchés, autres mœurs

Cela m’avait fasciné. Lors d’un récent voyage à Los Angeles, j’avais loué une voiture auprès de l’entreprise de location Hertz. Une Toyota Corolla LE que j’ai conduite depuis l’aéroport jusqu’à San Clemente, à l’occasion d’un événement médiatique qui s’y tenait. À ma grande surprise, lors de mon arrivée, j’ai constaté qu’une grande quantité de Polestar 2 prêtes à être mise sur la route étaient alignées dans le vaste stationnement des automobiles neuves, adjacent à celui des voitures de location. C’est alors que je me suis souvenu d’une annonce à l’effet que Polestar allait fournir au cours des prochaines années pas moins de 65 000 Polestar 2 à l’entreprise qui serait désireuse d’effectuer un virage vert de façon plutôt radicale.

Après avoir signé le contrat de location au bâtiment central, le commis m’a envoyé dans le stationnement numéro 3, où étaient les véhicules compacts (ce que j’avais loué). Des Kia Forte, Chevrolet Trax, quelques Jeep Renegade ainsi que deux ou trois Corolla. Également, une bonne cinquantaine de Chevrolet Bolt EV et EUV, ce qui m’apparaissait quasi invraisemblable. Et pour cause, alors que ces voitures sont fort convoitées chez nous, en Californie elles sont rapatriées sur les parcs de location, faute de pouvoir trouver des acheteurs. Quand j’ai demandé à un employé pourquoi ces autos ne se vendaient pas, il m’a répondu avec découragement que les Bolt EV/EUV étaient un boulet pour l’entreprise. « Personne ne les prend, parce qu’elles sont électriques » a-t-il précisé.

Hertz

En approfondissant la discussion, il m’a mentionné que la recharge n’est pas toujours facile en Californie, que la clientèle qui voyage ne veut pas se compliquer la vie avec la recherche de borne et les délais de chargement, d’autant plus que l’entreprise réclament qu’au retour, les voitures soient pleinement chargées. Sans quoi, des frais équivalents à un plein d’essence peuvent être appliqués. Pour ce dernier point, il semble toutefois que les conditions varient d’un endroit à l’autre, puisque lors d’un autre voyage, cette fois du côté de Denver, la même entreprise qui louait elle aussi des Chevrolet Bolt (en moins grande quantité) offrait comme incitatif le retour d’une voiture électrique sans nécessité de recharge.