Demande pour une marque de commerce: Bell veut mettre la main sur «son» bleu

Une entreprise peut-elle «posséder» une couleur? C’est la question que devra trancher un organisme fédéral à la suite du dépôt d’une demande par Bell pour faire de «son» bleu une marque de commerce.

Il s’agit du Pantone 301, une nuance de bleu bien connue des Québécois puisqu’ils la voient sur le logo du géant des télécommunications ainsi qu’un peu partout en ligne et sur les camions de l’entreprise.

Bell, qui a déposé sa demande le 10 juillet auprès de l’Office de la propriété intellectuelle du Canada, indique que «la marque se compose exclusivement de la couleur bleue ((PANTONE*301) sans contours délimités».

«Ça semble étrange, mais ça existe», résume Richard Gold, spécialiste de l’Université McGill et directeur du Centre des politiques en propriété intellectuelle de l’institution.

Une telle marque de commerce, si elle est acceptée par l’Office, n’empêchera personne de peindre sa chambre en Pantone 301.

«Ça veut dire que vous ne pourriez plus vendre un produit qui pourrait semer la confusion chez le consommateur», poursuit cet avocat devenu professeur.

Il sera intrigant de voir si les nuances de couleur peuvent faire l’objet d’une protection en tant que marque de commerce, ajoute pour sa part le professeur Ejan MacKaay, de la faculté de droit de l'Université de Montréal.

Pour quoi faire?

«La question de savoir pourquoi Bell cherche à protéger ce signe distinctif est également intrigante: quel service cherche-t-elle ainsi à distinguer de ceux de ses concurrents aux yeux de la clientèle?» se demande cet autre expert de la propriété intellectuelle.

Chez Bell, on répond que la demande «s’applique seulement pour des biens et services liés aux télécommunications, aux médias et à la publicité».

Surtout, on insiste sur le fait que d’autres le font aussi depuis les «récentes modifications apportées à la Loi sur les marques de commerce».

Cela remonte à juin 2019 alors que de nouveaux types de marques sont apparus, comme le son, l’odeur et la texture.

Combat en cour

Pour en revenir aux couleurs, il est vrai que d’autres comme Interac (ocre), la Banque TD (vert) et Mastercard (rouge et jaune) ont elles aussi fait des demandes auprès de l’Office pour que leurs couleurs distinctives deviennent des marques de commerce.

«Même si ces entreprises obtiennent ce qu’elles veulent de l’Office, ce ne sera pas nécessairement valide», indique le professeur Gold.

Ce sera à la cour de décider si des concurrents attaquent la marque de commerce en justice.

«Ils vont plaider, dans le cas de Bell, que les consommateurs ne pensent pas nécessairement à Bell quand ils voient du bleu», résume le spécialiste.