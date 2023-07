Raymond Gref



Né à Montréal le 17 janvier 1937, est décédé le 16 juillet 2023 à l'hôpital du CHUM, Raymond Gref. Laisse dans le deuil son épouse et sa complice depuis 63 ans Nicole Gaudreault.Il était fils de feu monsieur Charles Gref et feu madame Cécile Hudon.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses deux fils : Charles (Anik) et Richard (Julika), ses petits-enfants : Edouard, Axel et Elsa, sa soeur et son frère : Françoise et Normand et, neveux et nièce : Philippe, Victor, Janie, et il était le beau-frère : Léonce (Pauline) , Magdalena (Billy). Également nombreux parents, ami(e)s et passionné(e)s du domaine de la moto.Raymond démarra sa première entreprise Gref Moteur Sport (1962). Il fut Président du Groupe Moto Daytona : Harley Davidson Montreal, BMW Motorrad Montreal et Moto international Montreal (1979-2018). Premier président - fondateur du Club Moto Saguenay (1955), Président de l'association de moto du Québec (1974-79). Récipiendaire des prix : Hommage pour une carrière exemplaire, remis par Harley Davidson Canada (2017) et reçu au temple de la renommée de la moto (2006). Passionné de la moto depuis plus de 78 ans.La famille de M. Gref tient à remercier chaleureusement toute l'équipe de pneumologie du CHUM et tout le personnel.Pour ceux qui le désirent, des dons à la fondation du CHUM seraient appréciés.La famille accueillera les parents et ami(e)s le samedi 29 juillet de 9 h 30 à 11 h 30 et 13 h 00 à 15 h 30.Un dernier hommage lui sera rendu le samedi 29 juillet 2023 à 16 h à l'église St-Viateur d'Outremont.