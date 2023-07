Face à la flambée de l'immobilier, on s'arrache les maisons mobiles

Jeunes familles, investisseurs, retraités... les Québécois se tournent vers les maisons mobiles en raison du prix de l’unifamiliale qui a flambé de 57% en l’espace d’à peine trois ans et demi. Le Journal est allé à la rencontre de ceux qui ont fait ce choix pour sortir la tête hors de l’eau.

«On était en condo avec un ami en colocation. Je suis tombée enceinte. C’était plus urgent de trouver quelque chose rapidement», raconte Fanny Desrochers-Poirier, une jeune maman, qui vient de s’acheter une maison mobile de 300 000$ à Saint-Jean-sur-Richelieu.

Au Québec, en trois ans et demi, le prix de l’unifamiliale moyenne a explosé de 57%, de 312 262 $, en janvier 2020, à 488 932$ le mois dernier, selon l’Association professionnelle des courtiers immobiliers du Québec (APCIQ), via le système Centris.

Pire encore, pour cette même période, le prix médian a bondi de plus de 64%, de 265 000$ à 435 000$, en hausse de 64%, toujours selon l’APCIQ.

Résultat, les maisons mobiles deviennent attrayantes. C’est ce qui a charmé Fanny Desrochers-Poirier, de la Montérégie.

«On était stressés vu que c’est super cher», lance la femme de 30 ans, mère d’un poupon. Heureusement pour elle, son agent immobilier, Simon Martel de Royal LePage, a réussi à lui trouver leur chez-eux.

«Il y a beaucoup plus de demande pour la maison mobile qu’on peut le croire en raison de l’accessibilité pour le prix», observe l’agent qui connaît bien le marché.

Photo Simon Martel

Piscine, jardin, terrasse... la maison mobile de Fanny Desrochers-Poirier n’a rien à envier aux bungalows qui peuplent le territoire québécois.

«On a un chien. On a deux chats. On voulait que nos animaux aient de la place. On voulait de la place pour le bébé», raconte la nouvelle propriétaire comblée de joie.

Photo Francis Halin

«On n’a pas de fondations. Ce sont des piliers. L’hiver, c’est plus frais, mais l’été aussi, c’est intéressant. On a le terrain», poursuit-elle.

Mais ne trouve pas de maisons mobiles qui veut. Vendredi dernier, à peine 268 maisons mobiles étaient en vente sur Centris, une goutte d’eau dans l’océan.

Une culture en soi

Chez l’agence immobilière Vendirect, la directrice, Nathalie Goulet, voit bien aussi qu’en raison du prix des maisons, des acheteurs se tournent vers les maisons mobiles.

«Il n’y a pas plus de transactions en ce sens. Les gens qui possèdent ce genre de propriété les gardent!» résume-t-elle.

Ces derniers jours, Le Journal a parcouru plusieurs parcs de maisons mobiles. À mi-chemin entre le camping et la banlieue, ces quartiers paisibles ont leur propre culture.

En plein cœur du plus gros parc de maisons mobiles de Longueuil, le Domaine le Marquis, deux sœurs viennent d’en acheter une qu’elles prévoient habiter et vendre.

En sillonnant les rues étroites du parc, collées à la route 116, on est forcé de ralentir vu le nombre de dos d’âne. Difficile de se stationner sans empiéter sur un voisin.

«On a acheté cette maison mobile 85 000$ il y a six mois. Le terrain est en location à 288$ par mois. On a embauché un entrepreneur pour faire le revêtement, la toiture et l’intérieur», détaille Mélissa Filiatrault, 22 ans.

Photo Francis Halin

«C’est moins de risques acheter une maison mobile. Il y a beaucoup moins de travaux. Faut respecter les exigences, mettre la maison de deux chambres à niveau. La toiture doit être en pignon», poursuit celle qui compte l’habiter un temps.

À côté d’elle, sa sœur Catherine, 25 ans, dit que la maison est estimée à près de 240 000$ une fois rénovée et que le profit devrait avoisiner les 100 000$.

«On aime l’ambiance du parc. C’est comme un camping. Il n’y a pas de bruit. Tous les gens se connaissent. L’autobus vient prendre les enfants à l’entrée du parc», illustre Catherine Filiatrault, qui a eu la piqûre pour l’endroit.

Arrêter de parler d’argent

Quelques rues plus loin, un propriétaire de maison mobile, qui préfère taire son nom, raconte au Journal qu’il en avait assez de son grand bungalow avec sa mégapiscine. Il a tout vendu pour se procurer une résidence plus modeste. Depuis, c’est le bonheur.

«On parlait juste d’argent à la table, ma femme et moi. Maintenant, on voyage plusieurs fois par année à la place», lâche-t-il, le sourire fendu jusqu’aux oreilles.

À Saint-Basile-le-Grand, plus loin sur la 116 en allant vers Saint-Hyacinthe, Mario Lévesque, qui a acheté sa maison mobile pour une bouchée de pain en 1990, ne regrette pas d’avoir mis la main sur son petit bijou avec un ruisseau à l’arrière.

«Je voulais une maison selon mes moyens. Je suis arrivé ici, et ça a fait mon affaire», confie le retraité d’une commission scolaire de Montréal.

Photo Francis Halin

«On m’appelle une fois par semaine pour savoir si on est à vendre», affirme-t-il.

«Il a fallu se battre à la ville pour ne pas avoir des jumelés. On devrait avoir la paix pour dix ans», conclut-il avant de reprendre sa scie.

–Avec la collaboration de Nicolas Brasseur et de Ghislain Larochelle