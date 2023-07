«C’était "crazy"!»: sa maison inondée pour une 2e fois en un an

À peine remise d’une inondation survenue il y a un an, Claudia, résidente du secteur de L’Acadie à Saint-Jean-sur-Richelieu, a encore une fois vu sa maison être envahie par l’eau vendredi.

«Ça s’est mis à rentrer par les murs et le plancher. L’eau s’est mise à monter. Et heureusement qu’on était là. On a été capable d’enlever l’eau... et tout ça avec la Shop-Vac et des moppes», a expliqué Claudia en entrevue à TVA Nouvelles.

Près de 100 millimètres de pluie sont tombés à Saint-Jean-sur-Richelieu vendredi.

«Il y a eu tellement d’eau que ma piscine s’est remplie au complet. Il a fallu que je la vide. Mon terrain était inondé au cinquième. C’était crazy», raconte Claudia.

Situé dans un quartier habituellement à l’abri des inondations, Jean-Pierre a également été touché par les fortes précipitations.

Ce dernier indique que son domicile a été inondé très rapidement.

«Dans un délai assez court, une heure max qu’il y avait déjà quelques pouces et après ça, quand ça a arrêté, on était rendu à un bon douze pouces», affirme le résident de Saint-Jean-sur-Richelieu.

