Comment sécuriser ses placements en période d’incertitude

En cette période d’instabilité, engendrée par les contrecoups de la pandémie et les problèmes géopolitiques européens, les ménages canadiens cherchent assurément à sécuriser leur épargne et leurs acquis.

C’est d’ailleurs ce que la conseillère de la Banque Laurentienne à la succursale de Terrebonne, Zineb Tanine, suggère: misez sur la sécurité! Si vous souhaitez investir une somme d’argent, elle recommande une avenue de placements sécuritaires: les certificats de placement garanti (CPG).

Qu’est-ce qu’un CPG?

Zineb Tanine, conseillère de la Banque Laurentienne à la succursale de Terrebonne | crédit photo : Marie des neiges Magnan

Le concept est simple: vous investissez une somme d’argent de façon sécuritaire dans un placement qui vous garantit votre capital de départ, un taux d’intérêt et donc un rendement à l’échéance, allant de 90 jours à 10 ans.

Les taux d’intérêt peuvent varier selon le type de terme choisi. Le produit est sécuritaire, garanti par votre institution financière et par la Société d’assurance-dépôts du Canada (SADC) selon les limites prescrites.

Le CPG ne comporte aucuns frais de gestion et est admissible aux régimes non enregistrés et à ceux enregistrés auprès du gouvernement fédéral, comme le CELI, le REER ou le FERR.

De plus, les rendements gagnés sur vos CPG enregistrés sont, comme pour le CELI et le REER, récupérés à l’abri de l’impôt. Les régimes non enregistrés, eux, ne comportent aucun avantage fiscal, mais ne détiennent pas de limite de cotisation annuelle. À vous de choisir le régime qui convient le mieux à votre profil d’épargne!

Quel est l’avantage d'un CPG?

Son rendement est toujours garanti et assuré à l’abri des fluctuations du marché1. Ainsi, à l’échéance, vous recevrez votre capital en plus de l’intérêt de votre placement. Par exemple, si vous investissez 5 000 $, ce montant est sécurisé jusqu’à l’échéance, ainsi que le rendement sur cette somme.

Il s’agit d’un placement intéressant pour les personnes qui ont un projet ou un objectif dans un horizon à court ou moyen terme, comme bâtir une mise de fonds pour l’achat d’une propriété, des rénovations ou encore un voyage.

Le CPG peut également convenir aux personnes en situation de préretraite qui veulent à sécuriser le montant de leurs REER ou tout simplement, à une personne qui ne veut pas prendre de risque dans ses investissements.

Comment investir dans un CPG quand on possède d’autres placements?

Getty Images

Tout comme des actions ou des fonds communs de placement, les CPG peuvent s’intégrer parfaitement dans votre stratégie de diversification de votre portefeuille d’investissements tels que votre REER et votre CELI.

Vous pouvez donc l’utiliser comme revenu fixe selon un pourcentage déterminé avec votre conseiller financier, qui prendra en compte votre tolérance au risque et vos objectifs personnels à court et moyen terme.

Par exemple, si vous investissez 10 000 $ dans un CPG pendant deux ans à un taux annuel de 4,30 %2 avec intérêts composés, la valeur de votre placement à l’échéance sera de 10 878,49 $.

Le CPG est ainsi une manière idéale de stabiliser votre portefeuille. Sur le marché actuel, il s’agit d’ailleurs de l’un des revenus fixes les plus intéressants en matière d'intérêts.

D’autres stratégies pour sécuriser vos avoirs

La conseillère de la Banque Laurentienne recommande de diversifier les échéances de vos placements. «Ce que je conseille à mes clients, c’est de diversifier les échéances de placement en investissant dans des termes d'un, de deux, de trois ans. Cela leur permettra d’avoir une échéance chaque année et selon les besoins du moment, ils seront en mesure d’encaisser ou de réinvestir leur placement», précise-t-elle.

Dans ce contexte d’inflation et d’instabilité des marchés dont la durée est malheureusement inconnue, l’une des avenues d’investissement les plus sécuritaires et au rendement compétitif est le CPG.

Investissez de façon sécuritaire avec les certificats de placement garanti (CPG) de la Banque Laurentienne, qui offrent des taux parmi les plus compétitifs sur le marché1. Communiquez avec l'un de nos conseillers dès maintenant pour plus de renseignements.

