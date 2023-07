LEGAULT, Arthur



À l'hôpital de Sainte-Agathe, le 15 juillet 2023, à l'âge de 80 ans et 1 mois, est décédé monsieur Arthur Legault, époux de Mme Jeannine St-Georges, fils de feu Léa Campeau et de feu Ernest Legault.Il laisse dans le deuil son épouse Jeannine, ses fils Luc (Naylet) et David, ses petits-enfants Jacob, Raphaël et Samantha, ses soeurs Thérèse, Denise, Gisèle, Fernande, Murielle, Rita, Nicole, ainsi que plusieurs beaux-frères, belles-soeurs, neveux, nièces, parents et ami(e)s.Le service religieux sera célébré en l'église de Sainte-Agathe-des-Monts le samedi 5 août 2023 à 10h30. La famille vous accueillera dès 9h00 pour recevoir vos sympathies.