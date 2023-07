Dans l’œil du Québec inc.: Bell et TELUS se font bousculer en Bourse

Dans cette chronique publiée toutes les deux semaines, nous faisons un survol des transactions d’initiés et des investissements dans les entreprises québécoises.

Un article crée des remous

Une enquête du Wall Street Journal sur la présence de câbles gainés de plomb dans les réseaux téléphoniques américains a fait fléchir les titres de Bell Canada (BCE) et de TELUS en Bourse, la semaine dernière. La baisse, qui a été d’environ 3% pour BCE, a été beaucoup moins prononcée que celles d’AT&T et de Verizon, qui ont dépassé les 10%. TELUS a indiqué au Journal que les câbles gainés de plomb ne représentaient que 0,3% de son réseau. «Dans le cadre du déploiement continu de notre réseau PureFibre, nous avons éliminé un grand nombre de câbles gainés de plomb, et nous en éliminerons un plus grand nombre encore à mesure que progresse notre stratégie de retrait du réseau de cuivre. La majeure partie des quelques câbles restants est hors de portée du public ou n’est pas en contact avec la terre ou les plans d’eau, car ils passent à l’intérieur de structures très sécuritaires», a précisé l’entreprise. BCE n’a pas répondu au Journal.

Le fils d’un fondateur vend du Couche-Tard

Photo tirée de LinkedIn

Éric Fortin, qui siège au conseil d’administration d’Alimentation Couche-Tard depuis novembre 2021, a vendu pour plus de 4,6 M$ d’actions du détaillant québécois depuis le début du mois. Il en détient encore pour plus de 16 M$. Fils de Richard Fortin, l’un des fondateurs de Couche-Tard, M. Fortin est un ancien cadre de l’entreprise qui est actuellement actif dans le secteur de l’immobilier.

Abu Dhabi investit chez Sagard

Photo tirée du site web de Sagard

La Banque de Montréal et la firme d’investissement ADQ d’Abou Dabi deviendront bientôt actionnaires du gestionnaire de fonds Sagard, fondé en 2002 par Power Corporation. Malgré ces investissements, dont la valeur n’a pas été divulguée, le conglomérat montréalais conservera le contrôle de Sagard. «Ces partenariats stratégiques nous rapprochent considérablement de notre vision de devenir l’une des sociétés de gestion d’actifs alternatifs les plus respectées au monde», s’est félicité le PDG de Sagard, Paul Desmarais III.

Touchette met la main sur Fastco

Le Groupe Touchette, qui se présente comme le plus important distributeur de pneus de propriété canadienne, a récemment conclu l’acquisition de Fastco Canada, un «chef de file» dans la conception, la fabrication et la distribution de jantes en alliage. Fastco poursuivra ses activités à Vaudreuil-Dorion et à Airdrie, en Alberta.

Un vendeur chez Aya

Photo tirée de LinkedIn

Chef des finances d’Aya Or & Argent depuis mai 2020, Ugo Landry-Tolszczuk a vendu pour plus de 435 000$ d’actions de l’entreprise québécoise active au Maroc le 12 juillet. À la suite de ces transactions, il n’a plus de participation dans Aya. Le titre a bondi de plus de 50% au cours des 52 dernières semaines.

Il quitte Dollarama pour RONA

Photo tirée de LinkedIn

Jean-Philippe Towner, l’ancien chef des finances de Pomerleau qui occupait le même poste chez Dollarama depuis mars 2021, vient d’être nommé chef de la direction financière de RONA, propriété de la firme américaine Sycamore Partners. Peu avant de quitter Dollarama, M. Towner a réalisé des gains de près de 1,4 M$ en exerçant des options d’achat d’actions.