D’autres chalets à louer au meilleur prix

Ma récente chronique sur les chalets les moins chers a suscité un vif intérêt, si bien que je reviens sur le sujet, en proposant trois autres endroits où j’ai aussi séjourné.

Permettez-moi ce rappel. Les chalets les moins chers répondent habituellement à au moins un de ces critères : plus petits, plus modestes ou en retrait des sites touristiques les plus fréquentés.

Photo fournie par Auberge La Barrière

Chalets Lac à la Truite

Situés à Sainte-Agathe-des-Monts, ces chalets champêtres avec vue sur le lac sont impeccables. Leurs plus petits sont offerts au meilleur prix, compte tenu du luxe et des commodités à notre portée.

Sur les lieux se trouve le Centre de bien-être Le Soleil avec spa extérieur, bain vapeur et piscine intérieure. Accès à une plage privée. En location : kayak, pédalo et chaloupe. Aux alentours : le Tyroparc (un parcours de tyroliennes géantes et de via ferrata), des pistes cyclables et des sentiers pédestres.

Tarifs : à partir de 209 $ pour un chalet pour deux personnes, à partir de 276 $ pour un chalet pour quatre personnes. Internet et air climatisé.

Photo fournie par Chalets Lac à la Truite-André Chevrier

Auberge La Barrière

Réputée pour la pêche, cette pourvoirie de Sainte-Émélie-de-l’Énergie, dans Lanaudière, offre des séjours pour profiter de la nature. Les chalets, dont dix jumelés, sont rustiques et chaleureux.

Les plaisirs sont simples : relaxer dans une cuve naturelle au pied d’une petite chute, se baigner au pied de la chute entonnoir ou nourrir les lapins avec les enfants. À notre disposition : planche à pagaie, kayak et pédalo.

Tarifs : 250 $ par nuit ou 1050 $ par famille/5 jours (deux adultes et deux enfants) dans un chalet jumelé. Internet et signal pour le cellulaire à l’auberge.

Chalets du Lac Grenier

À Chertsey, au nord-ouest de Rawdon, les sept chalets de ce domaine paisible sont confortables et pas trop proches des voisins. Tous sont dotés d’un quai privé avec pédalo et d’un poêle barbecue.

On a accès à une plateforme flottante commune pour la baignade et à un grand bain à remous. Module pour enfants. Aux alentours : le Complexe Atlantide, les chutes Dorwin, Arbraska et autres attraits.

Tarifs : à partir de 210 $ par nuit (minimum deux nuits). En sus : réserve de bois et ménage (80 $ pour un chalet de deux chambres et 120 $ pour un trois chambres). Internet et télé.

D’AUTRES IDÉES DE SORTIES

Des dinosaures au RécréoParc

Organisée par The lost kingdoms, l’exposition Les royaumes perdus s’amène à Sainte-Catherine pour nous faire voyager à l’ère mésozoïque. Sur place : une trentaine de dinosaures animatroniques. Jusqu’au 6 août.

Des bleuets à Mont-Saint-Hilaire

La saison d’autocueillette est commencée au Domaine du Flanc Sud. Les champs sont ouverts aux cueilleurs en semaine, de 8 h à 12 h. Les journées pouvant varier, vérifiez le site web avant de vous déplacer.