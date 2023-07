CURZI, Jean G.

C'est avec une profonde tristesse que nous vous faisons part du décès de Jean G. Curzi, survenu à la Maison Source Bleue, le 30 juin 2023. Il était le fils de feu Alfredo Curzi et de feu Yvonne Vernet.Il laisse dans un immense chagrin son épouse des 52 dernières années Paulette Dubuc, ses enfants Michel, Marie-France (Jean-François Laliberté) et Stéphane (Isabelle Duplanti), son petit-fils Bruno Laliberté, ses frères feu Paul (Danielle Desrochers), Georges (Paul Côté), Pierre (Marie Tifo), sa soeur feu Louise (Jacques Laflamme), ainsi que ses tantes, neveux, nièces, cousins, cousines et de nombreux amis.Diplômé de la Polytechnique de Montréal en 1959, il a fait carrière à la ville de Longueuil où il a occupé plusieurs fonctions, dont celle de directeur général-adjoint.Tout au long de son parcours, il s'est engagé professionellement et socialement. Il a siégé sur plusieurs conseils d'administration, dont celui de l'hôpital Pierre-Boucher.Ceux qui le connaissaient appréciaient son écoute attentive, sa grande empathie, son dévouement et sa joie de vivre.La famille recevra vos condoléances, le samedi 26 août 2023 à compter de 13h30 au :Une cérémonie suivra à 17h à la chapelle du complexe où l'on pourra lui rendre hommage, suivi d'un buffet.La famille tient à remercier chaleureusement l'équipe du CLSC de Longueuil-Ouest et tout le personnel de la Maison Source Bleue pour leur soutien et les bons soins prodigués.En guise de marques de sympathie, des dons à la Maison Source Bleue et à la Fondation de l'hôpital Pierre-Boucher seraient appréciés.