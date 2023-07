De nouveaux produits révolutionnaires

Si vous êtes amateurs de nouveautés, vous auriez certainement voulu être à Orlando, en Floride, pour assister à l’exposition annuelle de l’American Sportfishing Association : le ICAST.

Un total de 412 manufacturiers de partout dans le monde s’étaient donné rendez-vous du 11 au 14 juillet pour montrer leurs gammes novatrices aux acheteurs des chaînes spécialisées et des boutiques, aux distributeurs, aux médias, ainsi qu’aux autres intervenants du domaine.

Durant cette gigantesque foire dédiée aux gens de l’industrie, l’American Sportfishing Association (ASA) organise une remise des prix pour les meilleurs de chaque division. On dénombrait 1087 articles, présentés par 292 entreprises qui tentaient de récolter les honneurs des 37 catégories.

Parmi les produits ayant remporté la palme dans l’univers des leurres pour l’eau douce, il y a eu Pure Fishing avec le Berkley PowerBait Nessie, Z-Man avec le ChatterBait Elite EVO et le Swingin’ Ned Rig Jig de VMC.

Chez les cannes, St. Croix a reçu les distinctions pour la Mojo Bass Trigon, tout comme Shimano pour son moulinet Stradic FM. C’est Abu Garcia, avec son Zata, qui a gagné pour le meilleur ensemble à lancer lourd. Le premier prix pour le fil à pêche a été remis à Shimano pour son Mastiff Fluorocarbon.

Dans la famille des lunettes polarisées, c’est Costa qui s’est distinguée avec la Black 580 G Blue Mirror.

Une chance inouïe

Il y a trois semaines, j’ai eu l’opportunité d’accompagner des représentants qui avaient en leur possession des produits qui seraient présentés en primeur au ICAST et comble de bonheur, les deux ont gagné dans leur division.

Dans la catégorie de pêche blanche, le grand gagnant est Garmin avec son LiveScope Plus Ice Fishing Bundle LI et EchoMap UHD2 93 sv.

Photo fournie par Patrick Campeau

Grâce au mode Livescope Forward, donc vers l’avant, la sonde LVS34-IF capture des images sous la glace dans un périmètre de 200 pi autour de vous pour localiser les poissons et les bandes de menés, déterminant ainsi où forer vos prochains trous. Orientée vers le bas, l’unité affiche des représentations visuelles animées de ce qui se trouve sous votre position afin que vous puissiez voir les prédateurs réagir face à vos appâts.

De plus, sa batterie lithium Ion de 16,5 AH est très légère et facilite le transport.

Le technicien de Raytech Électronique, Stéphane Labrecque, a même eu l’ingénieuse idée de relier la sonde à l’arbre d’un vieux moteur électrique dépourvu du pied auquel il a ajouté une poignée transversale. On peut ainsi s’en servir à l’année et l’accrocher sur n’importe quelle embarcation.

Comme de la magie

Lorsqu’on utilise un appareil doté de la technologie à balayage en temps réel de Garmin, on sait qu’on ne pêche pas dans le vide. Si vous ne voyez rien dans la direction où vous pointez avec la sonde LVS34-IF, ne lancez pas votre offrande inutilement, car il n’y a simplement rien à prélever.

Lors de mon expérimentation, le pourvoyeur avait ensemencé des truites mouchetées. Ces poissons qui se retrouvent dans un nouvel habitat transitent souvent en bande. Nous nous déplacions lentement et nous prospections en tournant le bras relié à la sonde.

Photo fournie par Patrick Campeau

Dès qu’on les localisait, il ne restait plus qu’à catapulter notre leurre au cœur de l’action. On augmente ainsi assurément nos chances de succès.

Se démarquer

Si vous êtes un pêcheur assidu, un compétiteur avide de tournois, un guide ou tout simplement quelqu’un qui aime les équipements de qualité, il y a fort à parier que le Move vous intéressera.

L’histoire débute il y a huit ans dans les locaux de Power Pole, en Floride. Déjà reconnus pour leurs ancres électromécaniques ressemblant à des pattes d’araignée, ces ingénieurs souhaitent rehausser les possibilités de contrôle et de manœuvres sur l’eau. Ils veulent offrir à leur clientèle un nouveau type de moteur repensé qu’on installe sur la proue. Ne voulant pas s’aventurer dans un marché de masse, ils ciblent davantage les créneaux spécialisés. Tout comme les outils pour les entrepreneurs, pour ne donner qu’un exemple.

Contrairement aux produits destinés au marché de masse où tout est calculé lors de la production pour arriver à un prix compétitif et invitant, la direction de Power Pole a plutôt misé sur la qualité. L’ingénierie avait ordre de n’utiliser que ce qu’il y avait de meilleur, peu importe le coût.

« Notre but est d’offrir un niveau de performance, de fiabilité, de robustesse et une longévité qu’on ne retrouvait pas encore dans l’industrie », expliquait Lenny Gurvich quand il a reçu le trophée pour la catégorie d’accessoires motorisés du ICAST.

En silence et subtilement

Doté d’un arbre en titane de qualité aérospatiale de 45, 52, 60 ou de 72 po, ce moteur dépourvu de brosse est plus léger et sa tête est 30 % plus petite. Que ce soit la version Move PV à pivot ou Move ZR à cisaille, ils sont incroyablement silencieux.

Pouvant fonctionner avec du 24 ou du 36 volts, ils proposent toutes les technologies affiliées au GPS pour l’ancrage satellitaire, la reproduction des parcours enregistrés, la tenue d’un cap compensé avec le mode Vector, etc.

La pédale de direction qui obéit instantanément est secondée par une télécommande hybride sans fil, deux commandes séparées en forme de bouton et un cadran indicateur. Le tout se connecte via Bluetooth.

Lors de mon essai sur l’eau, j’ai été impressionné par le déploiement assisté au levage du Move ZR, par sa force brute, sa construction hyper robuste et toutes les technologies qui l’accompagnent.

Différents des autres

Il y a plusieurs années, j’avais écrit un texte avec le plongeur Daniel Morier. Ce dernier m’indiquait de quelle façon il percevait les bruits dans l’eau.

Pour les moteurs électriques, il disait qu’il entendait un cillement.

Le ZR est tellement silencieux à tous les niveaux que je suis persuadé que ce n’est pas son cas.