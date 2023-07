Découvrir la magie d’Anticosti lors d’un séjour de villégiature

PORT-MENIER | Vivre au rythme de la mer, côtoyer des chevreuils, découvrir des canyons et des vestiges de l’histoire, des grottes uniques, une chute mythique, et plus, voilà ce qui vous attend lors d’un séjour de villégiature avec Sépaq Anticosti.

Située dans le golfe du Saint-Laurent, l’île a été développée par le chocolatier français Henri Menier. Il a réalisé de grandes choses, en respectant toujours la nature et les habitats fauniques. Il a su conserver la personnalité unique de ce lieu. Personnellement, j’ai toujours considéré qu’Anticosti était un continent à l’intérieur de notre continent. L’île s’étend sur une superficie de 7953 kilomètres carrés, soit près de 30 fois l’île d’Orléans qui compte 268,5 kilomètres carrés.

Photo fournie par Karl Tremblay

« Je crois que nous sommes en mesure d’offrir aux villégiateurs, qu’ils soient amateurs de découvertes ou d’activités de plein air, des forfaits intéressants, explique le directeur du service à la clientèle de Sépaq Anticosti, Daniel Lévesque. Nous avons quatre sites où ils vont trouver ce qu’ils recherchent à coup sûr. » Tous les forfaits incluent le transport depuis Montréal et Québec, jusqu’à Port-Menier. À votre arrivée, vous êtes pris en charge par l’équipe de la Sépaq Anticosti.

Photo fournie par Karl Tremblay

FORFAIT AUBERGE

Un forfait est disponible avec logement à l’Auberge de Port-Menier, avec services inclus de nourriture, et plus. À votre arrivée, vous êtes pris en charge par un service de navette. Sur place, on vous offre un service de guides qui vont vous faire découvrir l’île à partir de différents circuits. On peut penser à la chute Vauréal ou encore, sur le site, les ruines du Château Menier, à l’Anse-aux-Fraises ou encore au sanctuaire de Baie-Sainte-Claire. Vous pouvez aussi profiter d’un service de prêts de vélos pour visiter le village et les différents sites.

La présence continuelle de chevreuils dans le village est un autre atout. Imaginez-vous en train d’ouvrir la porte patio de votre chambre à l’Auberge et arriver face à face avec un chevreuil. Vous vivez alors le quotidien des gens du village.

Photo fournie par Karl Tremblay

L’AUBERGE MCDONALD

Le deuxième site très intéressant où vous pouvez demeurer, c’est l’Auberge McDonald, située à un peu plus de 100 kilomètres du village, sur le côté nord.

Dans le forfait, un camion est inclus pour les déplacements. Il est remis à l’aéroport. En choisissant cette destination, vous êtes au centre du territoire, plus près des attractions comme la chute Vauréal. Vous pouvez aussi faire la marche du canyon de la chute, une randonnée unique. Le sentier Observation, la grotte à Patate sont aussi des activités intéressantes. Le logement et la nourriture sont inclus.

Photo fournie par Karl Tremblay

Sur le site de la rivière Vauréal, il y a quatre beaux chalets, où les gens peuvent vivre un séjour en plan européen, toujours avec camion inclus. Vous pouvez vous rendre au centre McDonald pour les services comme l’essence ou prendre un repas à l’Auberge. Vous êtes encore plus près de la chute Vauréal, de Baie de La Tour et différents attraits qui sont plus dans l’est de l’île.

La mer est omniprésente. Vous pouvez faire de grandes marches sur la berge ou même pêcher et avoir des surprises intéressantes. Lors de notre passage, le jeune Guillaume Charland de Québec nous a raconté son aventure alors qu’il avait capturé une belle truite de mer. Il a pu la déguster avec toute sa famille.

Photo fournie par Karl Tremblay

CHICOTTE LA MER

Situé au sud de l’île, au centre de services de Chicotte la Mer, on vous offre la possibilité de vous loger dans l’un des quatre magnifiques chalets du site. Il y a aussi un terrain de camping. Encore là, vous prenez possession de votre camionnette à Port-Menier. En route, vous allez traverser la célèbre rivière Jupiter, où on peut apercevoir les saumons dans cette eau transparente. La baie de Chicotte la Mer est un spectacle à elle seule. Pour les amateurs de randonnée, il y a le canyon de la rivière Chicotte. Il y a aussi des bassins naturels où il est possible de se baigner lorsqu’il fait chaud. L’eau est couleur émeraude.

Naturellement, quel que soit le séjour que vous choisirez, vous pourrez côtoyer les chevreuils, les renards, sans oublier la faune marine qui vient parfois faire un petit tour le long des côtes.

Alors, pourquoi ne pas en profiter et vous rendre visiter cette île magique, un trésor qui nous appartient, à tous les Québécois(es). Vous y ferez des découvertes de fossiles, de plantes et de phénomènes naturels très intéressants.

Pour en savoir plus sur les coûts et les réservations, vous pouvez vous rendre sur le site sepaq.com ou téléphoner au 1 800 463-0863.