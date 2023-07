GRAVEL, Gabriel



De Sainte-Thérèse, le 19 juillet 2023, est décédé M. Gabriel Gravel, à l'âge de 79 ans, époux de feu Maryse Forget Gravel.Il laisse dans le deuil ses fils Carl (Tania) et Hugo (Nadine), ses petits-enfants Audrey Rose, Félix et Nico, ses frères et soeurs : feu Marcel (Nicole), Réal (France), feu Louise (Guy) et André (Francine), ses beaux-frères et belles-soeurs particulièrement Claude et Ginette ainsi que neveux, nièces, parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 29 juillet de 14:00 à 17:00 au :418 BOULEVARD LABELLE, ROSEMÈRELa cérémonie aura lieu à 17:00 au salon.Votre sympathie peut se traduire par un don à l'Association pulmonaire du Québec.