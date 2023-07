MAHEU, Raymond



Le 5 novembre 2022, à Laval, est décédé à 94 ans Raymond Maheu.L'ont précédé son épouse (sa douce) Thérèse Dupuis, sa nièce Brigitte Bernard et sa belle-soeur Jeannine Dupuis. Il laisse également dans le deuil sa petite-nièce Catherine Blanchard, plusieurs membres de sa famille et des amis.Pour un dernier au revoir et pour célébrer sa vie, une rencontre aura lieu le samedi 5 août 2023 à 12h à la chapelle du Mausolée Saint-Martin :Départ pour le cimetière à 13h30.Au lieu de fleurs, veuillez faire un don à l'organisme de votre choix.