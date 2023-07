CIOTOLA, Pierre



À Montréal, le 11 juillet 2023, à l'âge de 80 ans, est décédé Monsieur Pierre Ciotola, fils de feu Domenico Ciotola et de feu Maria Bonetto. L'ont également prédécédé ses frères feu Joseph (feu Françoise), feu Jean-Marie, feu Alexandre (feu Rolande), feu Philippe, feu Georges et ses soeurs feu Eugénie et feu Julienne.Il laisse également ses nièces Sandra (François), Sylvia (Sylvain), Carmen (Gilles) et Marie (Carl).Notaire de formation, il délaissa la pratique du notariat pour poursuivre une carrière dans l'enseignement universitaire. Professeur émérite de la Faculté de droit de l'Université de Montréal, il y enseigna le droit civil économique pendant près de 40 ans. Il collabora à diverses revues juridiques, professionnelles et universitaires. Il fut auteur ou coauteur de près de soixante études juridiques et articles de doctrine. Ses collègues soulignèrent sa contribution significative à l'enseignement du droit civil en publiant en son honneur les Mélanges Pierre Ciotola.La famille recevra les condoléances le vendredi 28 juillet 2023 de 10h à 11h et le service religieux aura lieu à 11h à l'église Notre-Dame-des-Neiges au 5366 chemin de la Côte-des-Neiges, Montréal H3T 1Y2.La famille sera reconnaissante de dons commémoratifs à la Résidence de soins palliatifs Teresa Dellar.