Entraves: déplacements à prévoir malgré les vacances de la construction

Même si les vacances de la construction sont officiellement commencées, les automobilistes verront quand même des cônes orange puisque les travaux routiers pourront quand même avoir lieu. Bien que la majorité des entraves auront lieu la nuit, certaines fermetures sont prévues pour le week-end au complet.

«Les usagers en provenance de Montréal ou de Québec sont invités à prévoir leurs déplacements en conséquence s’ils souhaitent passer d’une rive à l’autre du fleuve, par les autoroutes 20 ou 40», a ainsi souligné le ministère des Transports et de la Mobilité durable dans un communiqué.

C’est le cas notamment du Tunnel Louis-Hyppolite-La Fontaine qui sera fermé en direction nord jusqu’à 5 h lundi matin. Les voitures seront invitées à prendre la sortie pour le pont Jacques-Cartier avant de passer par l’avenue De Lorimier sud et la rue Notre-Dame Est. Les camions, eux, devront passer sur la rue Notre-Dame Est via le boulevard Pie-IX et la rue Sherbrooke. Notons que le tunnel sera fermé dans les deux directions dans la nuit de samedi à dimanche.

Des travaux sur l’avenue Viger à la hauteur du boulevard Saint-Laurent pourraient également causer du ralentissement jusqu’au 28 juillet avec la fermeture de deux voies sur trois en direction ouest.

Les personnes qui doivent se déplacer de nuit devront planifier leurs déplacements en raison de nombreuses fermetures sur les différentes autoroutes du Grand Montréal, dont la 13, la 15 et la 440.