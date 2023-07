Floride: Tiger Woods, Michael Jordan et Joe Namath, d’athlètes à restaurateurs

Ce n’est un secret pour personne, de nombreux athlètes légendaires font le choix de se lancer dans la restauration pendant ou après leur carrière.

À l’époque de son vivant, Guy Lafleur a longtemps été propriétaire d’un restaurant à Rosemère, Wayne Gretzky et Chris Chelios ont aussi plongé dans l’aventure culinaire pendant plusieurs années respectivement à Toronto et à Détroit. Le footballeur et coach Don Shula, aujourd’hui décédé, était investisseur dans une chaîne de steakhouse. Le golfeur, feu Arnold Palmer, a aussi été restaurateur.

Aujourd’hui, le champion de football John Elway possède un restaurant à Denver, tout comme le golfeur Greg Norman a un restaurant à Myrtle Beach.

Bref, la liste des athlètes qui ont ouvert des établissements gourmands est fort longue, qu’ils soient footballeurs, basketteurs ou golfeurs professionnels. Tiger Woods, Michael Jordan et Joe Namath font partie de ceux-là. Ils possèdent des restaurants en Floride dans la petite ville huppée de Jupiter, un peu au nord de West Palm Beach, là où ils ont élu domicile. Vous devez absolument ajouter à votre carnet d’adresses ces restaurants à la gastronomie certaine, qui offrent des mets de qualité à déguster, et qui vous assurent d’une ambiance agréable où vous pourrez relaxer et vous amuser entre amis ou en famille. Alors tous et toutes à vos carnets de notes.

Tiger Woods

Le comté de Palm Beach compte un grand nombre de résidents qui sont des golfeurs professionnels. Greg Norman, Jack Nicklaus, Phil Mickelson, Rory McIIroy, Justin Thomas pour ne nommer que ceux-là ont choisi de s’établir dans les environs. Le golfeur le plus connu de la planète, Tiger Woods possède une propriété de 9700 pieds carrés sur l’île de Jupiter, là où a déjà résidé Céline Dion.

Une résidence de rêve

Selon architecturaldigest.com, sa résidence évaluée à, 54 millions de dollars, surplombe l’océan Atlantique. Elle est divisée en deux, avec une passerelle en verre reliant ses quartiers d’habitation et ses espaces sportifs. La propriété comprend également un court de tennis, une salle d’oxygénothérapie, un bassin de plongée et de natation.

Quatre autres bâtiments parsèment la propriété de Woods : un hangar à bateaux, un studio d’entraînement au golf, un garage indépendant et une maison d’hôtes. À cela s’ajoutent une cave à vin, une salle de jeu au sous-sol et deux quais pour les bateaux. La belle vie quoi !

The Woods Jupiter, Jupiter

En 2015, l’athlète s’est lancé dans la restauration et il a ouvert un restaurant-bar sportif à Jupiter appelé The Woods Jupiter. Ce restaurant, fréquenté par les locaux et les touristes est au cœur de Harborside Place, un petit centre commercial à ciel ouvert, à proximité de l’intercostal et du célèbre phare de Jupiter. Un établissement idéal pour une soirée entre amis et qui plaira également aux amateurs de sport puisqu’on peut y visionner des matchs sportifs en raison des écrans géants qui ont été judicieusement installés.

Photo tirée de Facebook.com/thewoodsjupiter

The Woods Jupiter n’a rien d’un resto-bar sportif typique où on sert de la restauration rapide en plus de vendre des T-shirts et autres produits dérivés. Le décor est très moderne, design et chic. Les clients qui le préfèrent peuvent profiter d’une jolie terrasse à l’extérieur. Le menu varié offre des viandes et des poissons et la carte de cocktails est élaborée. Contrairement à d’autres restaurants qui appartiennent à des vedettes sportives, on n’y trouve pas d’objets comme des trophées ou des photos rappelant les grands moments de la carrière du golfeur.

Photo tirée de Facebook.com/thewoodsjupiter

Au contraire, l’athlète de 47 ans a choisi d’opter pour la discrétion, et si vous ne savez pas que ce restaurant appartient au champion, il est très difficile de faire le lien. L’athlète ne souhaitait pas nécessairement attirer une clientèle de fans, mais plutôt tous les membres de la famille pour qu’ils puissent se détendre dans une ambiance conviviale en savourant un menu faits avec des ingrédients de qualité.

Pour ceux qui se demandent si Woods vient y faire son tour, les membres du personnel nous ont affirmé qu’il passait une à deux fois par mois ! On dit aussi que son restaurant est un lieu de rassemblement pour beaucoup de golfeurs professionnels.

À la tête de PopStrokes Entertainment

Tiger Woods est aussi l’un des propriétaires de PopStroke Entertainment Group qui a ouvert à Orlando l’année dernière, un premier centre de divertissement comprenant deux parcours de 18 trous, un restaurant en plein air proposant un menu complet sans oublier de la bière artisanale, du vin et des cocktails, ainsi qu’une aire de jeu. Les parcours offerts sont en gazon synthétique et comportent des ondulations, des « fairways », des « bunkers » et des « roughs », comme sur un parcours de golf traditionnel.

Depuis l’entrepreneur a ouvert d’autres centres de divertissement à Port St Lucie, Fort Myers, Sarasota et Tampa et il semble que d’autres verront le jour dans un avenir rapproché.

D’autre part, les médias locaux ont annoncé que l’athlète avait de grands projets immobiliers en partenariat avec Justin Timberlake dans la région de Wellington, un peu à l’ouest de West Palm Beach. Wellington est reconnue pour sa communauté équestre et Bruce Springsteen, Bill Gates, Michael Bloomberg, l’acteur Tommy Lee Jones et Vanilla Ice y possèdent des résidences. Que du beau monde !

Joe Namath

L’ex-joueur professionnel américain de football, Joe Namath qui réside depuis les 30 dernières années dans la région de Jupiter, et plus précisément à Tequesta a inauguré en 2021, en compagnie de son partenaire d’affaires Charles Modica, un joli complexe au bord de l’eau le Charlie & Joe at Love Street.

Photo tirée de Facebook.com/luckyshuckjupiter

Trois restaurants

Cet espace coquet et bien aménagé avec ses cocotiers comprend trois restaurants : The Beacon, Top Side (qui se situe au deuxième étage du Beacon), et Lucky Shuck.

Photo tirée de Facebook.com/luckyshuckjupiter

Ces établissements offrent tous sans exception des assiettes délicieuses et de belles terrasses avec une vue spectaculaire sur le phare de Jupiter et sur le Jupiter Inlet (un passage permettant aux embarcations d’aller en haute mer). En raison des nombreux quais avoisinants, il est même possible d’observer les pêcheurs rentrer au bercail avec leur prise du jour.

Photo tirée de Facebook.com/luckyshuckjupiter

De plus, les plaisanciers peuvent y amarrer leur bateau et prendre une bouchée au restaurant de leur choix. Un lieu agréable, charmant et fréquenté régulièrement par Joe Namath.

Michael Jordan

Selon plusieurs médias locaux dont le Palm Beach Post ainsi que le site immobilier Echo Fine Properties, la légende du basketball Michael Jordan a également une propriété à Jupiter. Elle est située au Bear’s Club, une communauté de prestige avec golf, conçu par nul autre que le champion de golf notoire, Jack Nicklaus également connu sous le surnom de Golden Bear.

Selon le site immobilier, la maison de Jordan évaluée à 12,4 M$ a une superficie de 28 000 pieds carrés et elle comprend entre autres, 11 chambres à coucher, une maison de deux étages pour les gardiens de sécurité, un terrain de basketball et une salle multimédia.

1000 North

Photo tirée de Facebook.com/1000NORTH

En 2018, Jordan a ouvert avec plusieurs autres investisseurs, le restaurant 1000 North, à Jupiter (à ne pas confondre avec la chaîne de restaurants Michael Jordan’s Steakhouse dont il est partenaire). Cet établissement réputé pour ses viandes et ses fruits de mer, mais qui n’est pas à la portée de toutes les bourses, attire le gratin de Jupiter et de nombreux golfeurs professionnels.

Photo fournie par Tracey Benson

Dans ce restaurant plutôt sophistiqué, les clients ont le choix de s’attabler au bar ou alors de profiter d’une vaste salle à manger très chic, mais quand même chaleureuse. La terrasse est également fort agréable avec sa vue sur le Jupiter Inlet et au loin le phare de Jupiter. Selon nos informations, la star fréquente très peu l’établissement, et comme Tiger Woods, il a choisi d’être un investisseur effacé. Là encore, on ne trouve pas d’objets ou de photos rappelant sa vie de champion. Alors amateurs de Michael Jordan ou non, vous savez maintenant où vous pouvez aller prendre dans tous les cas, un excellent repas...