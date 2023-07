Guerre des prix à la quincaillerie: BMR joint une alliance européenne et augmente son pouvoir d'achat

Ça brasse dans la quincaillerie au Québec. Tandis que Canac mène une croissance rapide avec ses bas prix et l’ouverture de nouveaux magasins, Groupe BMR vient de joindre l’Alliance A.R.E.N.A., ce qui classe cette organisation européenne au 4e rang mondial en termes de pouvoir d’achat dans le secteur de la quincaillerie.

• À lire aussi: RONA passe la scie dans ses effectifs au Québec

«Il va y avoir des gains à l’achat et ça va nous permettre d’être beaucoup plus agressifs sur le marché. On commence à ouvrir les livres et on voit la possibilité d’économies substantielles pour nos clients», explique Alexandre Lefebvre, chef de la direction de Groupe BMR, depuis l’Europe, où il a signé en début de semaine les derniers détails de l’alliance.

Avec l’intégration de BMR, A.R.E.N.A. compte maintenant huit grands groupes de quincaillerie qui achètent ensemble pour 23,5 milliards de dollars.

«Meilleur service à la clientèle, meilleure qualité à un prix imbattable: c’est le positionnement qu’on va faire. Je pense qu’on n’a pas le choix, car le marché est très compétitif et on ne peut pas se permettre de ne pas être les meilleurs», affirme M. Lefebvre.

A.R.E.N.A. s’était déjà marié avec RONA au début des années 2000, jusqu’au rachat par Lowe’s en 2016. En joignant l’Alliance, BMR gagnera de meilleures antennes sur l’approvisionnement à partir de l’Europe et de l’Asie.

Maxime Gousse Photo

Se faire talonner

Pour Richard Darveau, président de l’Association québécoise de la quincaillerie et des matériaux de construction (AQMAT), BMR était dans l’obligation de créer de la valeur pour ses clients, dans un marché hyper serré.

«Selon moi, ils comprennent que le marché change et qu’on doit agir autrement pour rester dans le match, même croître ses parts», dit-il.

Groupe BMR, filiale de Sollio Groupe Coopératif, regroupe 275 centres de rénovation et quincailleries au Québec, en Ontario et dans les provinces maritimes, pour des ventes dépassant les 1,5 milliard de dollars. Cela en fait la plus importante enseigne québécoise. Mais selon les données de l’AQMAT, Canac, avec seulement 32 magasins et deux fois moins de pieds carrés de surface, rivalise de près avec des ventes de 1,4 milliard.

«En quincaillerie, Canac n’est plus le petit qui mordait le bas du pantalon des autres, car il a pris des parts de marché importantes», dit Richard Darveau. Il n'y a plus que deux points d'écart entre BMR et Canac dans les parts de marché au Québec, selon ses données.

BMR affirme avoir augmenté ses ventes de 800 M$ au cours des six dernières années.

«Je ne pense pas qu’il y ait de joueurs québécois qui aient fait ça. C’est énorme. Même en Ontario, il n’y a pas de joueurs qui ont connu une croissance aussi forte», affirme le chef de la direction de BMR.

La croissance de BMR se fait principalement par l’affiliation de quincailliers indépendants, malgré une réduction du nombre de points de vente par rapport à l’an dernier. Récemment, l’arrivée des centres de rénovation H. Dagenais, des Laurentides, représente une addition importante. L’inflation a aussi permis à Groupe BMR d’augmenter son chiffre d’affaires, mais ses parts de marché ont légèrement reculé, de 14,45% en 2021 à 13,64% en 2022.

Photo fournie par Groupe BMR

Le déploiement des baisses de prix débute dès maintenant chez BMR grâce au pouvoir d’achat gagné en s’alliant avec A.R.E.N.A., mais c’est surtout à partir de l’automne que le consommateur va en profiter.

Groupe BMR

275 points de vente

1,5 milliard $ de revenus

13,64% des parts de marché de la quincaillerie au Québec

8000 employés