Justin Trudeau, champion mondial du placotage hypocrite et moralisateur

Vous risquez fort de vouloir cesser la lecture après la deuxième phrase, mais donnez-moi une chance.

La politique internationale, c’est bien connu, intéresse assez peu le lecteur moyen.

Efforts

Mais ceci n’est pas une chronique sur la politique internationale. C’est une chronique sur l’hypocrisie.

L’hypocrisie, c’est de dire ce que vous ne pensez pas pour bien paraître.

Une forme d’hypocrisie, c’est quand vos bottines ne suivent pas vos babines, pas par incapacité, mais par calcul.

Tout récemment, Justin Trudeau, faisant comme s’il était un joueur de poids sur l’échiquier mondial, disait que le Canada soutenait fermement l’adhésion de l’Ukraine à l’OTAN.

Dans les faits, tous les membres de l’OTAN s’étaient entendus, en 2014, sur une cible de 2% du PIB consacrée à la Défense en 2024.

Le Canada y consacre présentement 1,38% de son PIB, au dernier rang du G7 et 26e sur 31 au sein de l’OTAN.

Comprenons-nous bien.

Il est parfaitement légitime de penser qu’il ne faut pas dépenser plus pour la Défense.

Mais alors, on le dit et on l’assume. On ne prétend pas le contraire et on ne fait pas semblant.

Il est parfaitement légitime aussi d’avoir telle ou telle réserve sur la guerre en Ukraine.

Mais alors, on le dit et on l’assume. On ne prétend pas le contraire et on ne fait pas semblant.

Justin Trudeau, comme le notait récemment le Wall Street Journal, est devenu un passager clandestin en matière de Défense, qui compte sur les États-Unis pour défendre son propre territoire.

Trudeau utilise l’OTAN, comme les réunions du G7, comme Davos et autres forums internationaux, pour se pavaner, se faire prendre en photo avec les grands du monde, et faire des phrases ronflantes et moralisatrices sur les droits de la personne.

Est-ce parce que Trudeau se désintéresse de l’armée?

Pas du tout. Il s’y intéresse beaucoup. Mais quelle est sa préoccupation profonde?

Quand il a nommé Anita Anand ministre de la Défense en 2021, il a précisé par écrit le mandat qu’il lui confiait: «bâtir une Défense inclusive et diversifiée, caractérisée par un environnement de travail sans harcèlement, discrimination, inconduite sexuelle et violence».

Voilà sa vraie priorité.

Ne cherchez pas plus loin les raisons pour lesquelles le Canada, dès que ses représentants ont le dos tourné, fait de plus en plus rire de lui dans les cercles diplomatiques.

La moquerie s’accompagne cependant d’agacement quand nos partenaires voient que, dès qu’il s’agit de placoter sur la diversité, l’inclusion, l’islamophobie, etc., le Canada jouera des coudes pour se placer au centre de la photo.

Frustrés

Des tas de diplomates, s’exprimant sous le couvert de l’anonymat, n’hésitent plus à exposer leur frustration envers ce grand parleur petit faiseur.

Sur la scène internationale, le Canada est de plus en plus à l’image de son premier ministre: un beau ballon gonflé à l’hélium.

Je remercie le lecteur qui a attiré mon attention sur cette question.