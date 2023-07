La carrière de Peter Macleod en cinq photos souvenirs

À deux mains

Photo d’archives

Peter Macleod n’a jamais hésité à faire des blagues sur sa main droite plus petite que la gauche. S’il la cache parfois, c’est pour éviter les distractions du public. Adolescent, il avait refusé de se faire opérer par un chirurgien, la meilleure décision de sa vie. Ses deux mains sont à son image ; un côté vulnérable et l’autre protecteur.

Succès instantané

Photo d’archives

Dès le lancement de son premier spectacle en 1997, Le monde selon Macleod, le public fut au rendez-vous et Peter reçut aussitôt un Billet or pour 50 000 billets vendus (photo). Finalement, 200 000 spectateurs iront applaudir ce spectacle. Vingt-cinq ans plus tard, il en est aujourd’hui à son sixième one-man show et plus de 900 000 billets vendus.

Incontournable de l’humour

Photo d’archives

Fin des années 1990, Peter présentait désormais son premier one-man show. Il était diplômé de l’École nationale de l’humour, puis avait fait la tournée des finissants au Festival Juste pour rire en 1993, ainsi que les premières parties de Roch Voisine en 1995. Cette même année, il était nommé Révélation du Festival Juste pour rire.

Passion radio

Photo d’archives

L’humour du beau Peter fut contagieux, dès ses premières heures derrière un micro radiophonique, De 1999 à 2003, il anima aux côtés de Josée Boudreault la populaire émission La Belle et Macleod, à l’heure du midi à Énergie. Tout au long de sa carrière, il effec-tuera des retours à CKOI ou Énergie, retrouvant chaque fois la passion du direct.

L’animateur

Photo d’archives

Au mois de juillet 2004, Peter animait deux des fameux galas Juste pour rire en duo avec Patrick Huard. Pour les besoins de la cause, les deux hommes s’étaient embrassés avec ardeur (aux côtés de Dany Turcotte en Dany Verveine). L’année suivante, l’humoriste animait son propre gala, remplaçant au pied levé, un Claude Blanchard malade.