La comédie musicale «Lili St-Cyr»: l'incroyable histoire de l'effeuilleuse la plus célèbre du Red Light montréalais

Mêlant faits historiques et fiction, la comédie musicale Lili St-Cyr nous transporte dans un Red Light de Montréal des années 1940, qui attisait les controverses politiques, féministes et sociales.

On y voit comment la célèbre effeuilleuse Lili St-Cyr, Américaine de naissance, a choisi d’adopter Montréal, ses accents et ses Canadiens, et comment est né son célèbre numéro de la baignoire transparente au Théâtre Gayety (actuellement le bâtiment du Théâtre du Nouveau Monde), qui a bousculé le monde de l’effeuillage.

Un jeu multiple et sans faute

L’autrice Mélissa Cardona, derrière la pièce Amsterdam jouée en 2018 – dont plusieurs spectateurs présents pour Lili St-Cyr se souviennent encore –, signe cette fois une œuvre aux personnages hypnotiques.

Le jeu des acteurs est un impressionnant équilibre de voix puissantes, d’émotions incarnées et de rapidité à revêtir les costumes.

« Je ne fais pas dans le burlesque », chante Marie-Pier Labrecque, qui incarne Lili St-Cyr magnifiquement, avec charme et authenticité, dans la comédie musicale mise en scène par Benoît Landry qui se produira tout l’été dans la ville de Kingsey Falls.

Chapeau bas particulièrement à Roger La Rue, qui tourbillonne habilement d’un personnage à l’autre...

Les chansons aux accents jazz et swing ajoutent langueur aux différentes scènes nous dévoilant les années de Lili à Montréal, ses amours et les défis auxquels elle doit faire face.

Juste assez

Le point fort de la pièce ? Ne pas prendre parti. Entre militantismes pour la liberté des femmes et idéaux conservateurs de l’époque dans le genre « cachons ce sein que l’on ne saurait voir », cette pièce musicale explore l’art d’en révéler juste assez.

Et cela se transmet avec brio dans la dichotomie des personnages, qu’on aime un temps, puis qu’on déteste, tel un yoyo d’empathie.

Des personnages humains

D’un côté, Jessie Fisher (Kathleen Fortin), première femme conseillère municipale élue à Montréal, « s’en fait pour les petites filles et la mauvaise influence qu’ont sur elles les spectacles dévergondés de Lili », mais attendrit le spectateur par son cri du cœur de mère et sa solitude amère.

Lili elle-même est à la fois féministe et indépendante, et amoureuse tourmentée, lorsqu’elle clame « qu’une femme peut faire ce qu’elle veut », ou lorsqu’elle chante « je suis un puits sans fond » (scène très touchante).

De leur côté, les hommes s’assoient dans leurs clichés des années 1940 : infidèle, un mari ouvert, mais pas trop (« je veux qu’elle puisse réaliser son rêve, mais habillée »), un journaliste coupant la parole aux femmes.

Le personnage de Sophie Leblanc, fictif à l’histoire, permet d’effleurer la rivalité féminine, sans jouer dans l’excès, et d’alimenter ce dilemme qui habitait le Gayety et d’autres cabarets de l’époque : la voix, ou le décolleté ?

« Je ne suis pas que belle », doit, hélas, rappeler Lili.

Bref, non seulement la pièce Lili St-Cyr est divertissante, offrant une surprise ici et là, mais elle est aussi philosophique.

Le spectateur est appelé à se questionner pour savoir où se situent le « trop » et le « juste assez » dans l’art de l’effeuillage.

Lili St-Cyr est un personnage féminin à découvrir, dans cette comédie musicale estivale tantôt drôle et tantôt flamboyante.

La comédie musicale Lili St-Cyr est présentée jusqu’au 3 septembre à la Salle Kingsey du Théâtre des Grands Chênes, à Kingsey Falls, puis en tournée un peu partout au Québec.