Mieux-être: pour une vie épanouie

L’auteur à succès Yung Pueblo, qui s’est fait connaître avec le livre Clarté et connexion, best-seller du New York Times, nous revient avec son nouvel ouvrage, Lâcher prise sur son mental. Si on entend souvent parler du lâcher-prise, sachez qu’il y a plusieurs façons de l’aborder. Dans sa compréhension, l’auteur estime qu’il s’agit du principal moyen pour connaître une vie épanouie.

L’auteur parle en connaissance de cause. Yung Pueblo a lui-même connu des années de toxicomanie qui ont ébranlé sa vie, sa santé, son corps et son esprit.

Rien n’a été facile pour Yung Pueblo, néanmoins, il a réussi à combattre le mal-être en se prenant en main et en pratiquant la méditation qui lui a permis de se libérer, de se sentir plus léger sur le plan mental, tout en ouvrant son corps et son esprit.

Pour ce faire, il a dû aller à la rencontre de ses propres peurs et des angoisses qui le hantaient depuis des années et qu’il fuyait au lieu de les affronter.

Même s’il s’agit d’un long processus, c’est une façon de se guérir aussi bien sur le plan physique que psychologique.

En lâchant prise sur ses peurs, Yung Pueblo est parvenu à vivre plus librement en profitant du moment présent.

À mesure que la lourdeur disparaît, l’esprit s’allège, permettant de réduire les tensions qui nous accablent.

C’est ainsi qu’il a pu ressentir son propre amour en faisant preuve de compassion envers lui-même, la seule façon de pouvoir faire preuve d’altruisme envers les autres. Inutile de se faire croire que l’on s’aime si on se détruit avec des drogues des années durant.

Pour un avenir plus lumineux

Selon Yung Pueblo, inévitablement, en étant de plus en plus nombreux à nous libérer des souffrances du passé, nous agirons de manière différente en étant plus compatissants, tant envers nous-mêmes qu’envers les autres, et nous cheminerons vers un monde plus lumineux.

L’auteur à lui seul a réussi à démontrer que la véritable guérison est possible.

Appel à la bonté

Photo fournie par les Éditions Le Dauphin Blanc

Dans un monde où l’individualisme prend trop souvent le dessus, l’idée de faire appel à l’empathie et à la bonté est réconfortante tant pour soi que pour ceux qui nous entourent. Exprimer sa bonté et sa bienveillance envers les autres est beaucoup plus simple que l’on pourrait croire. Nul besoin de verser des sommes d’argent importantes à des organismes quelconques, ici on parle de gestes simples empreints d’amour et de compassion. Chacun est pourvu de bonté, pourtant on oublie facilement cette faculté dans un monde où règne le chacun-pour-soi. Néanmoins, une simple parole bienveillante ou un simple message pourvu de gentillesse à l’endroit de quelqu’un peut changer le cours des choses dans la journée de quelqu’un, et ce, même si ce n’est que pour quelques heures. Mais si on s’y met tous, ce sont des vies entières qui peuvent prendre un nouveau sens. Comme l’amour engendre l’amour, souvent un simple geste envers quelqu’un aura un effet multiplicateur. Si cette personne est attentive, elle aura, elle aussi, envie de faire preuve de gentillesse à son tour.

Dans son livre, l’auteur fait appel à la bonté qui sommeille en chacun. Pour y arriver, il propose notamment de s’arrêter pour observer les autres et analyser la détresse humaine. Elle est partout. Pas uniquement dans les pays frappés par la guerre ou des cataclysmes. En fait, de nombreuses personnes souffrent de maladie, de détresse psychologique, de solitude ou bien d’autres choses. Plusieurs portent des cicatrices de souffrance visibles ou non. En ayant plus d’égards à leur endroit et en démontrant un peu de compassion, on peut panser certaines plaies de ceux qui n’ont plus beaucoup d’espoir en la race humaine. Il suffit d’un peu d’amour et de bonté pour que l’espoir renaisse et que le monde redevienne un endroit où l’amour règne et pour que la société humaine soit à hauteur d’âme en transformant un cœur à la fois.

Vivre sans stress

Photo fournie par les Édition Médicis

Connaissez-vous le pranayama ? Si vous êtes intéressé par le yoga, sachez que le pranayama compte de nombreuses vertus. Il s’agit d’un des huit piliers du yoga, qui par le biais de divers exercices permettent de réduire le stress, et d’augmenter sa vitalité et sa concentration. Si vous êtes de ceux qui vivent de l’anxiété ou qui se stressent facilement, ce livre est pour vous. À l’aide d’illustrations, l’ouvrage propose des techniques simples à réaliser basées, dans son ensemble, sur la respiration. Souvent, il suffit d’une dizaine de minutes pour améliorer son état d’esprit et se recentrer, que l’on soit novice en la matière ou expérimenté.

Le prana représente l’énergie universelle qui nous anime, il est synonyme de vitalité. Lorsqu’on est anxieux ou stressé, notre respiration change à notre insu, ce qui entraîne souvent une augmentation du rythme cardiaque. Lorsque l’esprit s’emballe, il suffit de quelques minutes pour y remédier, à condition de connaître les techniques associées à la respiration et de pouvoir les mettre en pratique. Elles peuvent être réalisées n’importe où et à n’importe quel moment de la journée. Il suffit de se poser. L’un des premiers bienfaits en cas de stress est l’apaisement de l’esprit. Suivra le bien-être physique, émotionnel et mental. Le prana compte cinq souffles majeurs, qui ont une incidence sur notre système nerveux, sur notre digestion et notre circulation énergétique. D’inspiration bouddhiste et hindouiste, les diverses techniques associées à la respiration ont des répercussions directes sur notre corps et notre esprit puisque la respiration et notre état mental sont intimement liés. Ainsi, les bienfaits observés en pratiquant la respiration contrôlée se manifestent tant au niveau mental qu’émotionnel.