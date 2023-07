Onze morts dans l'incendie criminel d'un bar du Mexique

Onze personnes ont péri et quatre ont été blessées samedi matin dans l'incendie criminel d'un bar dans le nord du Mexique, ont annoncé les autorités.

L'incendie s'est déclaré dans un établissement de San Luis Rio Colorado, une ville de l'état de Sonora, dans le nord du pays, frontalier avec les États-Unis.

«Jusqu'à présent, onze personnes sont mortes, sept hommes et quatre femmes, et quatre blessés sont soignés dans des hôpitaux de San Luis Rio Colorado, de Sonora et des États-Unis», a indiqué le bureau du procureur de Sonora dans un communiqué.

Y salen a la luz en las redes las primeras imágenes del incendio en el bar de San Luis Río Colorado, Sonora, donde murieron once personas.



Imágenes sensibles. Se recomienda discreción.https://t.co/IqUB4auWUB pic.twitter.com/j25PKxnAJF — Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) July 22, 2023

La même source a précisé qu'aux premières heures de samedi, un homme a jeté un objet enflammé, sans doute un cocktail Molotov, dans l'établissement dont il venait d'être expulsé pour avoir «manqué de respect aux femmes».

«Des enquêtes sont toujours en cours pour clarifier les faits et établir les responsabilités correspondantes», ainsi que pour identifier le suspect, a précisé le bureau du procureur.