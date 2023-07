Une joueuse russe empêchée d'entrer en Pologne

La joueuse russe de tennis Vera Zvonareva s'est vu refuser d'entrer en Pologne où elle devait participer à un tournoi WTA, a annoncé samedi le ministère polonais de l'Intérieur.

«Le 21 juillet, les garde-frontières polonais ont rendu impossible l'entrée en Pologne de la joueuse de tennis russe», selon un communiqué publié par le ministère.

«Vera Zvonareva tentait d'entrer dans notre pays présentant un visa accordé par la France, via un vol en provenance de Belgrade», précise le texte.

Les autorités polonaises ont précisé que la joueuse, qui devait participer au tournoi de Varsovie, inscrit au calendrier mondial WTA et ouvrant lundi, est restée bloquée dans la zone de transit de l'aéroport de Varsovie avant de prendre un vol pour Podgorica, à 12.00 (10H00 GMT).

Selon le ministère polonais, la joueuse de 38 ans se trouve sur la liste de personnes "indésirables" en Pologne.

«La Pologne s'oppose avec persévérance au régime (des présidents russe et bélarusse Vladimir) Poutine et (Alexandre) Loukachenko, ne laissant pas entrer dans notre pays de personnes qui soutiennent les opérations de la Russie et du Bélarus», conclu le communiqué polonais.