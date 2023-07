Adolescent, Hubert Proulx adorait Pete et Lola de «Chambre en ville»

Né à la fin des années 1970, Hubert Proulx a évidemment regardé avec grand intérêt les épisodes de Passe-Partout. Puis, c’est un téléroman très populaire auprès des adolescents durant les années 1990 qui a suscité un vif engouement chez lui...

Hubert Proulx, quelles émissions vous ont marqué durant votre jeunesse ?

Bien sûr, je suis de la génération Passe-Partout [première mouture, NDLR]. Les chansons m’ont marqué. Les intrigues et les personnages ont fait partie de mon évolution. Adolescent, c’est Chambre en ville qui m’a marqué. Les personnages de Pete et Lola [personnages attribués à Francis Reddy et Anne Dorval, NDLR] étaient mes idoles ! Quand j’ai joué dans Virginie, le personnage de Louise Deschâtelets (aussi dans Chambres en ville) avait laissé son mari, joué par Jacques L’Heureux, pour mon personnage... Donc, j’ai volé la blonde de Passe-Montagne... Je me suis dit que pour ma génération, j’étais devenu une légende. (rires)

Quel est votre plus beau souvenir télé lié à l’enfance ?

Mon plus beau souvenir est quand j’écoutais « les petits bonhommes » les samedis matins avec mon frère. C’est ce qui me vient en premier quand je pense à mon frère.

Photo tirée du site IMBD

Regardiez-vous beaucoup la télé lorsque vous étiez tout jeune ?

Quand même beaucoup, oui. Mais on jouait vraiment beaucoup dehors aussi, peu importe la saison.

Y a-t-il un personnage qui vous a influencé ?

Il y en a plein ! L’humour de Passe-Montagne, la ténacité du Petit Castor, le côté braillard de Candy... En fait, je ne voulais pas devenir comme elle !

Y a-t-il encore une chanson d’une émission qui vous reste en tête ?

Les chansons de Passe-Partout, Les bons gros légumes, Le lait et Brosse, brosse, brosse.

Photo Tele-Metropole / Les archives / Le Journal de Montréal

Y a-t-il un personnage que vous auriez aimé jouer pour les enfants ou les jeunes ?

Pete dans Chambres en ville ou Fardoche [joué par Pierre Dufresne, NDRL] dans le premier Passe-Partout.

Quel univers voudriez-vous faire découvrir aux enfants ?

Je me dis que c’est important de visiter nos classiques et de les transmettre à nos enfants, mais je trouve qu’il est encore plus important d’être de notre époque ! Alors j’invite les ados et les préados à regarder les deux saisons de la série Lou et Sophie [disponible sur Tou.tv, NDRL]. J’ai eu une connexion extraordinaire avec Jade Charbonneau, qui joue ma fille, ainsi que Sophie Cadieux.

Que pensez-vous de la télé jeunesse d’aujourd’hui ?

Je trouve que la télé jeunesse d’aujourd’hui est très diversifiée. Elle est très éducative sans toutefois être moralisatrice. Elle est mieux développée, je trouve, mais malheureusement, à cause des différentes plateformes, elle est moins rassembleuse.

En plus de sa participation à l’aventure Lou et Sophie, les jeunes téléspectateurs et les familles pourront voir Hubert Proulx dans la deuxième saison de la série Les cavaliers, dont le tournage se déroule actuellement. La diffusion est prévue quelque part en 2024 sur Unis TV et Club illico. Le comédien fait également partie de la distribution de Mégantic, une production originale Club illico.