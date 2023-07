Bien manger sur la route

Plusieurs prendront la route cette semaine vers de belles destinations au Québec et ailleurs qui demandent de longs trajets en voiture. Bien que l’envie ne manque pas de s’arrêter aux nombreuses haltes sur la route pour se ravitailler, on gagnera temps et argent en apportant avec soi des collations qui plairont à toute la famille.

Des idées de collations

AU FRAIS

Les emballages individuels de houmous sont pratiques, ils accompagneront bien les crudités. Fermes, croquantes et non collantes, les carottes nantaises sont particulièrement intéressantes en voiture.

Les fromages à pâte ferme apportent de précieuses protéines et plaisent à toute la famille. Si les formats individuels sont des plus pratiques en voiture, on peut économiser en portionnant et en emballant soi-même la brique de fromage. Pour une collation équilibrée, on combine avec un jus de légumes.

Les sandwichs à base de tortilla se mangent facilement en voiture. Optez pour une garniture à base d’œufs ou de thon avec une tartinade à base de yogourt.

Les fraises de saison, déjà lavées, se mangent aisément en une seule bouchée. On évite les fruits juteux qui rendent les doigts collants (pêches, prunes, etc.).

Vous devez vider votre frigo avant de partir en vacances et vous risquez de perdre des fruits et légumes ? Faites-en des smoothies en y ajoutant du lait ou une boisson végétale et des graines de chia, voilà une excellente collation ou un petit déjeuner sans dégât.

Les œufs cuits durs se mangent aisément sans ustensiles. Avec 6 g de protéines par œuf, ils sont un excellent choix pour faire le plein de protéines.

AU SEC

Les mélanges de noix non salés fournissent des protéines et des fibres, ils permettront de patienter jusqu’au prochain repas.

Les vacances riment avec croustilles ? Optez pour la version maison. Coupez finement à la mandoline des légumes racines, comme des pommes de terre, des patates douces et des carottes, arrosez d’un filet d’huile d’olive et enfournez une trentaine de minutes ou jusqu’à ce que les légumes soient croustillants.

Les pois chiches grillés sont une excellente collation riche en protéines et en fibres. On opte pour ceux du commerce ou on les fait maison en rinçant une conserve de pois chiches et en les égouttant adéquatement. Il suffit ensuite de faire griller sur une plaque en prenant soin de bien assaisonner.

Les boules d’énergie sont toujours gagnantes et se mangent en une seule bouchée. Il suffit de mélanger de la purée de dattes, de l’avoine et du beurre de noix. On y ajoute des ingrédients selon l’inspiration du moment : noix de coco, raisins secs, amandes, etc. On façonne en boules, et c’est prêt à déguster !

Les barres tendres du commerce sont souvent trop sucrées. Pourquoi ne pas les faire maison en mélangeant des flocons d’avoine, des graines de lin moulues, des noix et des fruits séchés ? On lie le tout avec du beurre de noix, de la purée de dattes ou du sirop d’érable. Il suffit ensuite de déposer le mélange dans un moule tapissé de papier parchemin et de mettre au frigo pendant au moins 30 minutes. Ces barres maison sans cuisson sont des plus faciles à réaliser !

Les bons choix au dépanneur

Les arrêts pour faire le plein d’essence ou recharger sa voiture électrique permettent souvent de casser la croûte. Dans la section frigo, plusieurs dépanneurs offrent des sandwichs (parfois faits de grains entiers), des œufs cuits durs, des cubes de fromage avec raisins, des crudités avec trempette... ce sont de bonnes options. Au rayon du sec, les noix et graines (tournesol) l’emportent côté choix santé.

En formule de restauration rapide

Près des autoroutes, de nombreuses options de restauration rapide sont offertes. Plusieurs offrent maintenant des salades-repas (ne pas oublier les protéines), des sous-marins 6 pouces, des tortillas (wraps) et des muffins anglais garnis. Résistez au dessert, surtout si vous êtes le conducteur, puisqu’il risque de vous donner envie de faire une sieste. Pour être attentif sur la route, il faut manger léger tout au long du trajet. Au besoin, le café et le thé sauront augmenter la vigilance au volant.

Les essentiels

Outre les aliments, voici quelques incontournables :

Des lingettes humides,

Une petite glacière,

Une bouteille d’eau par personne,

Un sac pour les déchets.

Soyez prudents sur la route et bon voyage !